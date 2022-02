Viernes de Música Nueva: Becky G & Karol G, Coldplay & Selena Gomez y Ed Sheeran y Taylor Swift

Tenemos enfrente un fin de semana bastante movido que nos va a hacer de cambiar de mood de un momento a otro. Iniciamos con el viernes de fiesta, para seguir con alguna cita romántica o con amigos para celebrar por adelantado San Valentín, y cerramos el domingo lleno de música con el Halftime del Super Bowl. Por supuesto que para cada uno de estos moods necesitamos un ritmo diferente, ¡y por ello no paramos! Esta semana las colaboraciones vuelven a sonar fuerte, como la de Becky G y Karol G, quienes llegan con un ritmo y letras pegajosas, muy a su estilo en MAMIII. El lado romántico y melancólico lo ponen Coldpay y Selena Gomez con Let Somebody Go, esa balada melódica que al mismo tiempo hiere y ayuda a los corazones rotos.

Wisin y Yandel siguen con su ritmo y nos muestran un curioso triángulo amoroso con No Se Olvida. Y Ed Sheeran junto a Taylor Swift nos llevan en un viaje en el tiempo con el remix de The Joker and the Queen, cuyo video nos muestra 10 años después a los protagonistas de su tema Everything Has Changed.

Becky G feat. KAROL G - MAMIII

El poderoso dueto que tanto esperábamos. Con un irresistible ritmo bailable y letras pegajosas, la tan esperada colaboración está destinada a convertirse en un himno empoderador que inspira una actitud de fuerza, independencia, positivismo y estilo, tal y como una “MAMIII” (mami).

Ed Sheeran y Taylor Swift - The Joker and the Queen

Nos queda claro que Ed Sheeran y Taylor Swift son grandes amigos, y la muestra es el remix de esta cuarta colaboración. La canción brilla con voces susurrantes, delicadas notas de piano y arreglos de cuerdas arrolladores, proporcionados por el hermano de Ed, Matthew. El video nos hace recordar el 2012 porque reúne al elenco de Everything Has Changed, la que fuera la primera colaboración de ambos artistas. Una década después vemos a Ava y Jack, de ahora 18 años, mientras se dirigen a la universidad y se embarcan en nuevas aventuras.

Wisin & Yandel - No Se Olvida

Reuniendo el inimitable rap de Wisin, la legendaria voz de Yandel, así como los irresistiblemente bailables ritmos y nuevos sonidos, este dúo una vez más reafirma su liderazgo en la música latina. En el video, ambos se encuentran en medio de un apasionante triángulo amoroso, con consecuencias potencialmente fatales, y en el que Wisin & Yandel llevan el rol de hombres de clases sociales muy distintas luchando por la misma cautivadora mujer.