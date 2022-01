Mathilde Pinault revela cómo se lleva con Salma Hayek, la esposa de su papá

Salma Hayek tiene un carisma especial que hace que se llene de amigos en cada set en el que pone un pie. Para prueba está su reciente alianza con Angelina Jolie, con quien compartió cámaras en Eternals, o su buena relación con Lady Gaga luego de rodar House of Gucci. Todo aquel que se topa con ella habla maravillas sobre la actriz mexicana, pero ¿cómo son las cosas en casa? En especial con Mathilde Pinault, hija de su esposo, François-Henri Pinault. La modelo lo revela.

La joven de 21 años reveló que su familia es muy unida, algo que de pronto podemos corroborar en las publicaciones de Salma. Pues, aunque lleva la vida junto a sus hijos apartada de las redes sociales, de vez en cuando el cariño gana y publica algunos momentos felices junto a alguno de los tres hijos mayores de su esposo, y su hija en común, Valentina Paloma.

“Aunque muchos de nosotros estamos a menudo en el punto de mira, cuando nos reunimos en familia, todo cambia”, dijo en entrevista para Vanity Fair. Mathilde, a quien hemos visto junto a Salma en algunos eventos como la alfombra roja de House of Gucci, agregó que entre ellos todo es risas y diversión, una relación familiar que se refleja ante la lente de los fotógrafos.

Con una vida por delante, Mathilde escucha los consejos que la experiencia le ha dado a la esposa de su padre. “Le debo una gran enseñanza”, aseguró. “Lo importante que es saber simplificar las dudas y los miedos, redimensionándolos a la sencillez de la vida cotidiana”, dijo.

Una relación de amistad

Para la joven, contar con el consejo de Salma es muy importante, en especial cuando las cosas parecen ponerse complicadas. Gracia a la buena comunicación que tienen, basta sólo una llamada a su madrastra para charlar y aligerar todo el peso de sus hombros. “Tiene el poder de quitarle hierro a las dificultades para convertirlas en obstáculos que hay que afrontar poco a poco”, explicó sobre el ángel que caracteriza a la actriz.

Con 21 años cumplidos, Mathilde ha estado en la mira para seguir los pasos de su padre en el imperio de la moda, aunque por ahora se enfoca en disfrutar de su juventud y ser feliz. “En este momento me centro en los estudios y en los caballos. Me dedico a perseguir las cosas que me hacen sentir orgullosa. No dejo de alimentar mi curiosidad. Lo que venga después será la consecuencia de todo esto”, aseguró.