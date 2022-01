Evaluna revela la tradición familiar de los Montaner que no le gustaría que su hijo aprendiera

En el último episodio de la segunda temporada del podcast En La Sala (Amazon Music) con Evaluna, la cantante cambió de rol y se convirtió en la entrevistada. La líder editorial de Global Latin en Amazon Music, Angie Romero, exploró a fondo la vida personal y familiar de la cantante e hizo que revelara cosas que no muchos sabían, entre esas, la tradición de los Montaer que quedó prohibida.

©Amazon Music



Evaluna Montaner con Angie Romero en el último episoio de ‘En la Sala’

La cantante, cuyo nombre completo es el de Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez Montaner Miranda, reveló las cosas que le gustaría que Índigo aprediera de sus padres, Ricardo Montaner y Marlene Rodr´giuez. Pero también, confesó a Angie Romero lo que no le gustaría que su hijo aprendiera de los Montaner.

“Había una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar, espero que a mi hijo no le guste eso”. La cantante se refirió a la costumbre en las fiestas de cumpleaños de aventar al festejado hacia el pastel. Para muchos puede ser gracioso, pero para Evaluna no es nada de eso, incluso lo encuentra agresivo.

©Hola



La joven actriz e intérprete dijo que en su casa dejaron de hacer esa práctica

“Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday , lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando ‘tú que eres mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”.

Por fortuna, esa tradición quedó atrás y ya no lo hacen más. Evaluna también habló de las cosas que le gustaría que Índigo aprendiera de sus abuelos maternos. De su madre, Salomé Rodríguez, la también actriz desea que su hijo aprenda la importancia de las tradiciones familiares.

©@montaner



Evaluna destacó lo que le gustaría que su hijo aprendiera de sus padres

“Preservar las tradiciones familiares, ella es muy buena manteniendo las tradiciones en la familia y los momentos especiales, como poner la mesa juntos para Navidad o Thanskgiving y el hecho de tomarnos el tiempo de poner cada lugar en la mesa de una forma especial”. Evaluna añadió: “Ese es el lazo con mi mamá. Poner juntas la mesa, arreglarla y designar los lugares... ¡soy muy buena en eso! Si me necesitan para una boda o algo así aquí estoy”.

Y de su papá, a Evaluna le gustaría que su hijo heredara la pasión por hacer las cosas que ama. “La pasión en lo que sea que vaya a hacer... Mi padre es quizá la persona más trabajdora que conozco y lo hace con tanto amor y pasión, que es realmente motivador”. La joven destacó: “Espero poder pasarle a Índigo la pasión de lo que sea que se vaya a dedicar”.