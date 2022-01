Lamar Odom, ex de Khloé Kardashian, reacciona a la paternidad de Tristan Thompson

Todavía no termina la primera semana del 2022, y Tristan Thompson ya está acaparando los titulares por sus infidelidades. El basquetbolista confirmó que es el padre del bebé de Maralee Nichols, semanas después de que él mismo negara que se había involucrado con la modelo. “Hoy, los resultados de las pruebas de paternidad revelaron que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Tomo la completa responsabilidad de mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar amorosamente a nuestro hijo”, escribió el jugador de 30 años. “Me disculpo sinceramente con todos los que he lastimado o decepcionado a lo largo de esta terrible experiencia, tanto en privado como en público”.

Luego de que Tristan se disculpara públicamente con Khloé Kardashian, Lamar Odom, quien estuvo casado con la empresaria de 2009 a 2016, reaccionó a la polémica del test de de paternidad. Odom usó su perfil de Facebook y comentó sobre un post en el que se estaba hablando de la disculpa que Thompson ofreció. “Realmente no deseo nada más que lo mejor para ella, y espero que podamos volver a conectarnos y hablar como amigos“, dijo Odom, y agregó: “Ella es una buena persona y se merece el mundo “.

Khloé Kardashian y Lamar Odom estuvieron casados de 2009 a 2016

Parece que Odom está de acuerdo en algo con Tristan, que ella merece algo mejor, pues en su mensaje de disculpa hacia ella, el jugador de baloncesto escribió: “Khloé, tú no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la manera en la que te he tratado a lo largo de los años”.

Estos fueron los mensajes de Tristan en sus redes sociales, donde habló de la paternidad del bebé con Maralee Nichols

En diciembre de 2021, Nichols lanzó una declaración en E! News en la que desmintió los rumores que circulaban sobre ella y el padre de su bebé. “Durante las últimas dos semanas, han circulado muchas historias inexactas y falsas sobre mí. En ningún momento he divulgado, ni he dado instrucciones a nadie más para que divulgue, ninguna información sobre Tristan Thompson o cualquier litigio que lo involucre. Nunca he hablado con ningún medio de comunicación, ni he filtrado información a nadie en ningún momento. Doy esta declaración porque siento que debo defender mi persona”, comienza.

“He visto historias falsas, fotos mías poco halagadoras, personas que usan fotos que ni siquiera soy yo, que indican una ocupación y una edad incorrectas”, continúa Nichols. “Ha habido varias publicaciones falsas en Instagram que afirman ser yo, haciendo declaraciones falsas y adjuntando fotografías de archivo de una ecografía y un niño (que no es el mío)”. “Estos son los hechos: he vivido en California desde 2019. No soy una entrenadora personal. No he trabajado como entrenadora personal durante cuatro años; soy modelo de fitness. Nunca fui entrenadora personal para Tristan”, afirma.