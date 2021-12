Natasha Araos ya no vive con Chyno Miranda: ‘No me quería quedar en el mismo lugar’

Natasha Araos está decidida a iniciar una nueva vida, y para ello era necesario cambiar de hogar. La ex de Chyno Miranda así lo confirmó en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans en Instagram, en donde sus seguidores no se contuvieron en cuestionarla sobre el estatus de su relación con el cantante, luego de que salieran a la luz los trámites de su divorcio en octubre pasado, tal como lo confirmó HOLA! USA.

Una de sus seguidoras le preguntó por qué se había mudado si la vista de aquel departamento era perfecta, y es que, desde hace tiempo, ya no se le ve frente al mar entrenando o posando para dar los buenos días a su público. “¡No saben cómo extraño esa vista del mar! Y justo esa que era espectacular”, expresó.

Y sobre los motivos de su mudanza, agregó: “Ahí fue en donde yo vivía con Jesús en familia y no me quería quedar en el mismo lugar”, explicó sobre uno de los grandes pasos que ha dado para cerrar ese capítulo de su vida con el padre de su hijo, Lucca.

Otro más le preguntó cómo logró salir adelante tras su separación, una duda que surgió de la empatía en la situación. “No fue fácil. Obviamente hubo sus días fuertes de impacto, yo no lo podía creer”, recordó. Y confesó que no se sentía nada feliz. “Era una relación tan hermosa en donde yo me visualizaba viejita con él”, aseguró tranquila. “Doy gracias a Dios y a Jesús (Chyno)porque a pesar de todo, pasé nueve años maravillosos a su lado, en donde fui feliz”, aseguró.

Una historia que llega a su fin

Chyno Miranda y Natasha Araos iniciaron el proceso de divorcio en octubre pasado, luego de nueve años juntos. Sin embargo, la pareja confirmó estar separada desde septiembre de 2020. En un video que publicaron hace tres meses, aseguraron que hubo una crisis en su matrimonio “No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, confirmó Chyno en el comunicado que hizo junto a Natasha. “Esta parte del video me da mucho sentimiento. Tengo que confesarlo y ser sincero con todos. Yo la irrespeté a ella como esposa, irrespeté mi hogar también”, agregó para confirmar que la separación se dio por una tercera persona.

A principios de la pandemia, Chyno se contagió de COVID-19, lo que provocó una neuropatía periférica que lo paralizó y de la que ha sido difícil recuperarse por completo. La expareja aseguró que Tashie se quedó junto a él para ayudarlo en el proceso; sin embargo, parece que es hora de que ella tome un rumbo distinto en el que se tenga a ella misma y a su hijo como prioridad.