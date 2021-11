Así es la convivencia de Chyno Miranda y su ex tras su divorcio

Jesús Miranda, mejor conocido como ‘Chyno’ Miranda y Natasha Araosrecién concretaron su divorcio, sin embargo, llevan ya más de un año separados. Pese a que su relación de pareja quedó fracturada, ambos mantienen una convivencia cordial por el bien de su pequeño Lucca, además de que Araos acompaña al cantante en su proceso de recuperación luego de que su sistema nervioso periférico fuera afectado como consecuencia del COVID-19.

©@chynomiranda



Chyno Miranda y su exesposa son padres del pequeño Lucca

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, uno de ellos le preguntó a Natasha, quien es conocida como ‘Tashie’, que cómo era su relación actualmente con el padre de su hijo, a lo que ella respondió con una story, mostrando que tienen una relación sana, contrario a lo que se dijo hace unos meses.

La entrenadora física reveló que estaban haciendo algunas tareas y que incluso, almorzaron juntos. “Todo bien gracias a Dios. Justo hoy estamos haciendo diligencias juntos, estamos terminando de comer”. ‘Tashie’ enfocó a Chyno en el video y éste aseguró que se sentía bien e incluso, anunció que tendría buenas noticias para fin de año.

Parece que la expareja está llevando bien su separación, pues para ambos la prioridad siempre ha sido el bienestar de su hijo Lucca, de dos años.

Contestando a los rumores

En días recientes, Natasha se pronunció acerca de los descabellados rumores sobre el deceso de Chyno, los cuales surgieron luego de que el intérprete de Mi niña bonita se alejara de las redes sociales y la vida pública. En sus stories, ‘Tashie’ se refirió a dichos rumores de los cuales se enteró por una de sus seguidoras: “¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”.