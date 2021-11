Expareja de Chyno Miranda reacciona a los rumores sobre el fallecimiento del cantante

Desde hace dos meses, Jesús Miranda, conocido popularmente como Chyno, decidió alejarse de las redes sociales y los escenarios para enfocarse en su recuperación física y mental. El cantante de origen venezolano se ha mantenido al margen; ni un post, ni una story, además de estar ausente de los reflectores. Este alejamiento ha ocasionado todo tipo de rumores, e incluso algunos se han atrevido a decir que el cantante habría fallecido. Ante esto, su expareja, Natasha Araos alzó la voz y mostró su molestia por este tipo de informaciones falsas.

©@chynomiranda GALLERY



Chyno Miranda y Natasha estuvieron casados por cuatro años y tuvieron un hijo, el pequeño Lucca

En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la experta en fitness respondió al cuestionamiento en el que le preguntaban su opinión acerca de los rumores que hay en las redes sobre el supuesto deceso de Chyno a raíz de una enfermedad. Ante esto, respondió: “¡Qué absurdo! Pero bueno, me estoy enterando por ti. Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”.

Loading the player...

Si bien ya no están juntos como pareja, Natasha ha seguido al lado de Chyno como compañera y lo ha apoyado con sus terapias físicas, acompañándolo y asistiéndolo cuando lo necesita. En los primeros días de septiembre, el cantante y la madre de su hijo confirmaron que ya no estaban juntos y que su ruptura se había dado hace un año. “Tengo que confesarlo y ser sincero con todos. Yo la irrespeté a ella como esposa, irrespeté mi hogar también”, indicó el cantante de Mi Niña Bonita, dejando ver que su separación se había dado por una tercera persona.

Cuidando de su privacidad

Poco después el cantante hacía el anuncio de su retiro de las redes sociales, asegurando que en ese momento no había nada más importante que su bienestar.