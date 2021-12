Hijo de Chris Hemsworth impresiona a los fans de papá con arco y flecha al estilo ‘Hawkeye’

Desde hace una década es imposible no pensar en Chris Hemsworth sin imaginarnos a su personaje de Avengers,Thor. Sus hijos nacieron en un universo en donde su padre no sólo es un superhéroe, sino que conviven con otros más en los sets de grabación, ¡el sueño de todo chico! Pero la cosa va más allá para India Rose (9) y los mellizos Sasha y Tristan (7), pues tienen un papá lleno de imaginación y dispuesto a divertirse a cualquier hora y con cualquier reto. Y la prueba es el video protagonizado con uno de sus hijos, en donde él se convirtió en tiro al blanco mientras el pequeño demostraba sus habilidades con la flecha y el arco al estilo de otro Avenger, Hawkeye.

Loading the player...

Parado frene a la cámara y muy concentrado, el actor esperó a que su hijo realizara la hazaña que tiene al mundo vuelto loco. El chico, con el objetivo claro, disparó su flecha hacia una botella con agua puesta ingeniosamente en la cabeza del actor. Padre e hijo no pudieron evitar sonreír cuando la flecha tiró la botella, un tiro que practicaron bastante rato.

“No intenten esto en casa”, advierte Chris para sus fans más jóvenes que podrían quedar impresionados e imitar el video de manera más riesgosa. “Nos tomó 63 golpes en la parte de atrás de la cabeza antes de lograrlo”, agregó. Eso sí, “valió la pena”.

Chris continuó su disclaimer: “Esta hazaña fue hecha por una pareja de lunáticos con total desprecio por su seguridad”, y agregó el hashtag “vínculo de padre e hijo”. Para dejar claro que no hubo ningún riesgo, informó que la flecha es de goma.

Los niños Hemsworth, fans de los superhéroes

Aunque el video es para sorprenderse, esta no es la primea vez que Chris deja ver lo mucho que sus hijos disfrutan el mundo de los superhéroes. En abril pasado, uno de los mellizos acudió como invitado al set de Thor: Love and Thunder y no dudó en ponerse la capa de papá y posar para la cámara de su mamá, Elsa Pataki.

“Mi equipo A”, escribió Elsa junto a una increíble foto de su musculoso esposo y el pequeño muy entrado en personaje. Además de ellos, Luke Zocchi, el entrenador personal de Chris, y Bobby Holland Hanton, su doble de acción; posaron para la cámara de la actriz que captó encantada el bello y rudo momento.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.