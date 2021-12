Adamari López presenta al mundo a su nueva pareja

¿Será que ‘Ada’ reencuentre la ilusión nuevamente en la pista justo como lo hizo hace 10 años con Toni? Lo cierto es que, mientras llega la gran noche del domingo 5 de diciembre, la conductora y su pareja de baile se preparan para dar un show espectacular en la final de la competencia de baile.

En su perfil en Instagram, Julio Allendes se describe como un bailarín profesional, de origen chileno que reside en Miami. Por los posts que compartió hace unas semanas en su cuenta, parece que recién se incorporó al elenco de bailarines de Así se Baila. Además de bailar con Adamari, Allendes también ha estado en la pista con la bella Mariana Seoane.

¿Un nuevo galán llama a su puerta?

En una reciente entrevista con HOLA! USA, Adamari habló de su separación, de su transformaicón física y por supuesto de las nuevas oportunidades en el amor, sin embargo, dejó ver que no pasará a corto plazo. “Estoy en un momento en el que quiero dedicarme a mí y a mi hija”.

“No estoy cerrada a ninguna otra posibilidad, pero no es en lo que estoy pensando, no es ese mi enfoque. Todavía hay más que quiero lograr. Físicamente quiero seguir enfocada en mi ejercicio, en alimentarme bien, en seguir afianzando ese patrón que he creado hasta ahora, y en crear esa relación hermosa entre Alaïa y yo, y que hemos tenido en estos seis años, y que quiero que siga siendo la base para que cuando ella sea una adolescente o adulta, sepa que mamá siempre va a estar aquí para ella y que guarde y atesore memorias que hemos creado en estos años”, concluyó la también actriz.