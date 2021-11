Fallece hermano del cantante Arcángel en accidente automovilístico

El cantante Arcangel recibió la peor noticia de su vida, y fue la muerte repentina y trágica de su hermano menor, Justin Santos en la madrugada del domingo 21 de noviembre mientras transitaba por una carretera en Puerto Rico. El joven de 21 años era quien iba manejando y, como consecuencia del fuerte golpe, salió expulsado del vehículo en el que iba junto a un amigo.

©@Arcángel



El cantante Arcángel de luto por la muerte de su hermano

De acuerdo con una cámara de seguridad, el joven de 21 años conducía un Can-Am cuando una mujer de 46 años transitaba presuntamente ebria por un puente en dirección contraria de San Juan a Carolina y chocó contra el hermano del artista.

El otro joven que iba como pasajero también salió expulsado del auto y resultó solo herido. Por si esto fuera poco, un vehículo más resultó afectado en el siniestro.

La conductora que causó el incidente también resultó herida y fue llevada a un hospital. Reportan también que le tomarán un exámen etílico para corroborar o descartar que iba en mal estado, como sospecha la policía.

Por su parte, Arcángel reaccionó por medio de su cuenta de Instagram y escribió un sentido mensaje a manera de despedida a sus ser querido. “Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo! Tan derrotado,tan perdido! Esto es nuevo... y ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé!”, comienza su escrito.

Asimismo, expresó que él no es nadie para exigirle ni reclamarle a Dios por el fallecimiento de su hermano: “Yo no soy nada ni nadie para exigirte y mucho menos reclamarte nada Padre, se me enseñó a que tú voluntad pase lo que pase debe ser respetada y aceptada!”

“Y aunque duela a un nivel inexplicable, si es así tu voluntad te repito que la acepto Papá. Ahora si creo que estoy en posición de pedirte fuerza y entendimiento para poder guiarnos...!”, agregó el artista, cuyo nombre de pila es Austin Santos.