Raúl de Molina revela que vivirá una de las decepciones más grandes para este fin de año a nivel profesional

Como buen viajero que eres, siempre tienes alguna anécdota que contar, ¿algo que te haya pasado en este viaje a Las Vegas?

Algo que me pasó llegando a Las Vegas… como yo estoy a dieta, estoy haciendo una especial para los Latin Grammys que comencé hace un mes y he perdido 18 libras, entonces para venir me levanté a las 5:30 de la mañana, me monté en el avión en el aeropuerto de Miami y llegamos aquí, con una diferencia de 3 horas con la costa este. Lo único que me comí en el avión fue un yogurt y una parte del sandwich, no había comido nada y me fui a comer a las 3:30 de la tarde a un restaurante con unos amigos.

Me siento en la mesa, comemos pescado, tomé vino blanco y regresé al cuarto del hotel a las 4:45 de la tarde. Me quedé dormido y me levanté a las 12:05 de la noche. Cuando me levanté, quería volver a dormir porque estaba medio desorientado y no era que estaba borracho, sino creo que era que no había comido nada. Estaba pensando si tal vez alguien me puso algo en la bebida… no creo.