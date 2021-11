Chyno Miranda celebra su cumpleaños 37 con su exesposa, Natasha Araos

Con esto queda claro que su divorcio se llevó bajo los mejores términos y que poco a poco están sanando las heridas de su separación. De hecho, hace unos días Natasha mostró que estaban haciendo algunas compras juntos y que estaban almorzando.

Además de esa sana convivencia, Araos también se ha pronunciado en contra de los rumores sobre la salud de su ex. En sus stories, ‘Tashie’ se refirió a las informaciones falsas que circulaban en las redes sobre el supuesto deceso de Chyno. “Yo no veo cosas de chismes ni me interesa, no pongo mi energía en cosas de mala vibra y creo que ustedes en este mundo de las redes tendrían que hacer lo mismo”, contestó a una de sus seguidoras que le preguntó su opinión acerca de esos reportes.

Su historia

Chyno Miranda y Natasha Araos se conocieron en 2014 a través de las redes sociales. Tras unos ‘likes’ y unas cuantas conversaciones, se conocieron y decidieron tener una relación. En 2106, el cantante le pidió matrimonio durante la grabación de su video Tú me elevas, la cual se llevó a cabo en el parque nacional de Canaima en Venezuela. En agosto de 2017, la pareja se dio el ‘sí, acepto’ en una íntima ceremonia en Miami, con sus familiares y amigos más cercanos. A cuatro años de esa fecha, ahora están divorciados y tratando de llevar una relación cordial por el bien de su hijo Lucca.