Francisca Lachapel recuerda encantada aquel día en el que se enamoró por completo de su esposo

Francisca Lachapel vive plena la bella historia familiar que siempre soñó. En su esposo, Francesco Zampogna, encontró al príncipe azul que tanto buscaba y con quien hace unos meses se convirtió en mamá del pequeño Gennaro. Pero antes de que formaran la linda familia que hoy tienen, también escribieron su propia historia de amor, y Francisca recordó aquel momento exacto en el que terminó de enamorarse de su hoy esposo.

En su perfil de Instagram, Francisca publicó una foto de ambos posando para la cámara muy sonrientes. La imagen, de hace unos años, es de aquellos momentos en los que empezaban su relación. “Ese fue el día cuando Francesco terminó de amarrar conmigo 😂”, escribió contenta.

Para dar más contexto, agregó: “Allí llevábamos poco tiempo saliendo. De repente me invita a una boda de uno de sus amigos. Yo pensé: bueno… si me está invitando a la boda de un amigo la cosa va enserio así que ese día trate de darlo todo 😂 así de sencillita me aliste para la boda, trate de pasar desapercibida😂”.

Fue entonces cuando notó un gran detalle en él que la terminó de conquistar: “Me acuerdo que Francesco me invitó a bailar y casi me da algo porque pues él no tenía cara de saber bailar honestamente, y yo por dentro de mí dije: ¡Ay, Dios mío ampárame! La vergüenza que vamos a pasar nosotros ahora mismo en esa pista de baile😂🤷🏽‍♀️”.

Y continuó para gusto de sus fans: “Caminamos hacia la pista de baile y ¡pum! para mi sorpresa el hombre tomó el mando señores. Se soltó a bailar desde el merengue y tiene swing hasta una salsa”. Francisca se la pasó de maravilla y se dio cuenta de lo bien que se sentía con él, algo que definitivamente quería repetir: “Digo el baile no fue perfecto, pero sí lo fue la química que tuvimos y la manera en la que el baile fluyó. Por eso empecé diciendo que ahí fue que el hombre terminó de amarrar conmigo 😂🥰”.

Un excelente equipo y la boda que tanto espera

Francisca y su esposo se casaron por el civil en diciembre de 2018, pero aún falta esa gran fiesta y la boda religiosa que ha imaginado desde hace años. Y aunque los planes estaban muy avanzados, la pandemia los hizo posponerlo todo, a pesar de tener listas la invitaciones y apartado el lugar en Italia para celebrar su amor. Una fiesta que ella aún tiene en mente, como lo confesó a Jomari Goyso hace unos días en el podcast Sin Rodeos. “Sí voy a hacer la boda, tengo que cerrar ese capítulo”, expresó sobre ese pequeño pendiente que tiene en su vida personal.