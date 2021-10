Así fue el triunfal regreso de Francisca Lachapel a ‘Despierta América’, tras convertirse en mamá

Luego de concluir su licencia de maternidad, Francisca Lachapel está de regreso en Despierta América. La presentadora de televisión dio a luz a su primer hijo el pasado 7 de julio, y ahora, casi tres meses después se prepara para seguir con su carrera profesional, desde el matutino de Univision. ‘Fran’ entró al set del show a ritmo de merengue y fue recibida con el cálido abrazo de sus compañeros Karla Martínez, Satcha Pretto, Raúl González, Alan Tacher y Carlos Calderón.

Francisca Lachapel se convirtió en mamá en julio pasado

Con los sentimientos ‘a flor de piel’, la dominicana de 32 años expresó su sentir sobre esta vuelta al trabajo, pues tenía sentimientos encontrados. Pero no está sola, sino que cuenta con el apoyo de su esposo, Francesco Zampogna y de su madre, la señora Divina Montero, quien viajó desde República Dominicana para cuidar de su nietecito mientras Francisca trabaja. “No les voy a mentir hoy es un día difícil, la mamá primeriza tiene como un huequito en el estómago cuando le toca separarse de su muchachito por primera vez, pero estoy contenta de regresar a hacer lo que me gusta”, indicó la orgullosa mamá de baby Gennaro.

.@franciscaNBL regresó al show como mamá primeriza y así le dimos la bienvenida. https://t.co/P4eplUp3gc — Despierta América (@despiertamerica) September 30, 2021

“Ayer vi a Gennaro muy tranquilo con mi mamá, eso me dio mucha tranquilidad. También me hizo entender… La veo a ella (y digo) ‘Yo porque me preocupo, si mi mama tenía menos que yo, la pasó peor que yo y lo hizo (criarme)… Entonces yo lo voy a hacer bien’”, comentó Francisca a modo de reflexión, sabiendo que, a pesar de lo difícil que sea dejar a su hijo en casa, él estará en las mejores manos. “Y no es dejarlo porque él está bien, es el sentimiento de culpa que tienen las mamitas de ‘me voy a perder una cosita, una sonrisita’, pero estoy bien; estar aquí me hace muy feliz, regresar aquí y estar con ustedes”.