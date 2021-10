‘Baby Gennaro’, el pequeño de Francisca Lachapel, debuta en la televisión

Con dos meses recién cumplidos, el pequeño Gennaro Antonio Gamalier Zampogna ya hizo su debut en la televisión. El bebé de Francisca Lachapel y su esposo, Francesco Zampogna, apareció en la primera emisión dominical del matutino de Despierta América (Univision), en un reportaje exclusivo, en el cual la orgullosa mamá habló de lo mucho que está disfrutando esta etapa y de lo enamorada que está de su pequeñín. En dicha emisión, ‘Fran’ como le dicen de cariño, también reveló que regresará a ‘la Casita más Feliz de la Televisión’ el próximo 30 de septiembre.

‘Baby Gennaro’, el bebé de Francisca Lachapel y Francesco Zampogna

En una entrevista a Jackie Guerrido, la dominicana confesó cómo son sus días con Gennaro. “Es como todo a mí me gusta todo de mi hijo. Me encanta todos los días descubrir algo nuevo porque todos los días salen con una cosa nueva, diferente”, expresó Lachapel, quien dijo que no puede esperar más a que su bebé diga sus primeras palabras. “Me encanta ver como su temperamento que es como un niño como fuerte, con mirada fuerte. Yo digo a veces, ‘Estoy loca por escucharlo decir su primera palabra’”.

En los próximos días, Lachapel se enfrentará a unos de los desafíos más grandes de su nueva etapa: regresar a trabajo tras ser madre. Esta será la primera vez que la conductora de televisión dejará a su hijo por unas horas en las mañanas para regresar a Despierta América. “Lo más difícil es lo emocional y mental, tú amas lo que haces, tienes que volver, es un ejemplo para mi hijo”, indicó la también modelo sobre lo complicado que será regresar a ejercer su profesión, en medio de su reciente maternidad.