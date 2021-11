Salma Hayek revive otros episodios incómodos que pasó con Harvey Weinstein

En 2017, Salma Hayek reveló que Harvey Weinstein había incurrido en varias insinuaciones poco decorosas e intentó agredirla sexualmente en un explosivo escrito publicado en The New York Times. Sin embargo, la protagonista de Eternals ha vuelto a acaparar titulares con una nueva confesión en la que revela nuevos detalles de aquel trago amargo, específicamente de algunos eventos que se suscitaron durante el rodaje de la película Frida, la cual fue producida y dirigida por ella.

©GettyImages



Salma Hayek revela otros episodios incómodos con Harvey Weistein

Durante una reciente entrevista con The Guardian, Hayek detalló el bullying que sufrió a manos de Weisntein sobre su apariencia física, la cual había adoptado para la caracterización de la famosa pintora.

“Me sentí bien [cuando me intimidó]. Ok, temblaba [después] y me deprimía, pero había un aspecto de caricatura en todo ”, dijo Hayek. “Cuando me llamaba [durante la realización de ‘Frida’] y me gritaba: ‘¿Por qué tienes una [ceja única] y bigote? ¡No te contraté para que te vieras fea!’ Yo pensaba, ‘¿Pero nunca viste una foto de Frida Kahlo?’ Si un hombre estuviera interpretando a Cyrano de Bergerac, no diría: ‘¿Qué pasa con esa nariz?’”.

Del mismo modo, la actriz de 55 años sabe perfectamente que este es un tema del cual no se puede quedar en silencio y por ello, no duda en alzar la voz para denunciar las atrocidades perpretadas por el infame director.

©GettyImages



Hayek detalló el bullying que sufrió a manos de Weisntein sobre su apariencia física durante el rodaje de ‘Frida’

“Esta es una conversación interesante porque, si miras mi artículo [del New York Times], verás que realmente me concentré en el acoso [en lugar del acoso sexual], y creo que las mujeres les fue peor”, dijo Hayek. “[Weinstein] no es el único hombre que se tranquiliza así mismo sabiendo que puede destruir a las mujeres”, recalcó.

Actualmente, Hayek se está preparando para el estreno de dos importantes películas en este otoño, Eternals de Marvel y House of Gucci, de Ridley Scott. Mientras tanto, Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión en febrero de 2020 tras ser acusado de abuso sexual.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.