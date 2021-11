Salma Hayek, emocionada hasta las lágrimas al hablar sobre su personaje en ‘Eternals’

Salma Hayek ha marcado otro hito importante en su carrera como actriz tras su participación protagónica en la película Eternals (Marvel). Durante una reciente entrevista que brindó a Despierta América (Univision), la mexicana se animó a revelar cómo se dio su proceso para optener el rol de superhéroe y la importancia que tiene este personaje en su vida, el cual también significa el cumplimiento de sus sueños y el de muchas mujeres latinas. Sin poder contener el llanto de la emoción, la actriz de 54 años explicó el orgullo que le provocó darse cuenta que tenía en sus manos una historia increíble por contar.

©GettyImages



Salma Hayek en la premiere de ‘Eternals’

“[...] Cuando me lo puse [el traje] me solté a llorar, no así de telenovela, pero se me salían las lágrimas y dije: ‘¿Que pasó aquí?’”, señaló Hayek respondiendo a la petición que le hizo Victoria Alonso, Presidenta Ejecutiva de Producción en Marvel, quien estaba con ella sentada durante la conmovedora nota y que hizo por un momento el papel de entrevistadora.

Lo que siguió después fue una declaración sincera de una mujer que ha luchado tanto por su carrera y una especie de abrazo con toda la comunidad hispana que celebran este momento tanto como ella.

“La imagen me dio algo... vi mi cara morena en el traje del súperhéroe y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar grande, vi la cara de todas las niñas, fue una cosa... y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola sino que adentro de ese traje íbámos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento... ¡ay, qué ridiculez!, vi la cara morena de la Virgen de Guadalupe, es que se me vino todo encima”, comentó visiblemente conmovida.

Del mismo modo, Salma confesó cuál fue sue reacción al recibir la llamada de la producción con la propuesta para el tan ansiado papel de “Ajak”, la líder espiritual del grupo del universo Marvel, ya que en los cómics era hombre, pero los escritores decidieron darle un giro.

Yo la verdad pensé que iba a salir en un papel de humana y chiquito y la verdad que sentí que era claro, que va a ser muy diverso. Yo dije: ‘claro, vayan y traigan a la mexicana que va a trer a los latinos al cine, pónganla ahí de nana del hijo que va a salvar al mundo y que traiga al mercado’, dije: ‘sí, ya veremos’”, sostuvo.