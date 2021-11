David Bisbal da positivo a COVID-19 en medio de una gran tristeza

David Bisbal envió un mensaje a sus seguidores para contar la experiencia que vive en la actualidad. En sus redes sociales anunció que dio positivo a COVID-19, una noticia que lo puso bastante triste y que recibió después de aterrizar en Madrid luego de una gira por Estados Unidos. Pero lo que más le dolió fue no poder llegar a casa junto a su familia para abrazarlos una vez más.

“Ya estoy en España, pero sí me gustaría compartir, antes que nada con ustedes, que a mi llegada a Madrid, de manera responsable, siempre nos hacemos controles sanitarios antes de ir a La Voz Kids y me detectaron covid-19”, dijo en un video.

“La verdad es que soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa, y eso me parte el corazón. Así que todavía ese encuentro no ha podido producirse y me muero de ganas de que llegue el momento“, agregó esperanzado de poder regresar a casa sin riesgos para su familia.

En su video también detalló que su estado de salud es estable, pero tendrá que esperar para cantar victoria hasta recibir un resultado negativo. “Es cierto que los sanitarios me dicen que me estoy recuperando rápidamente, que mi carga viral es ya baja y tengo esperanza, pero hasta que no dé negativo, no puedo retomar mi agenda de trabajo”, explicó.

El mensaje de alerta de David Bisbal

Con esta noticia, el cantante se ve forzado a aplazar su agenda, y no estará en la semifinal del reality infantil. Y aunque continúa con sus planes para cuando su situación de salud mejore, Bisbal quiso hacer un llamado a sus fans. “Por último, una recomendación para mi gente. Saben que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del covid”, dijo.

“Tengo mi pauta completa al 100%, pero eso no nos indica que tengamos la seguridad de que estemos exentos de contagiarnos como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y se proteja lo máximo posible”, concluyó.

