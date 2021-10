Sobre los planes de matrimonio, Daniella confirmó que aún no hay ni sortija ni propuesta. “Me voy a dejar sorprender. Él me lo ha preguntado cómo imagino la propuesta. Me gusta el tipo de anillo circular, Yo quiero que me lo pidan ojo a ojo, que no haya nada que me desenfoque, solo él y yo, quiero que lo graben para que mi familia lo vea. Quiero que sea un momento de los dos”, dijo segura de cómo le gustaría que fuera el gran día de su compromiso.