La nieta de Alejandro Fernández, como la amazona más tierna, ¡es una bebé y ya anda a caballo!

La tierna Cayetana Barba Fernández tiene derretidos de amor a todos los Fernández… A punto de cumplir siete meses, la bebé de Camila Fernández y Francisco Barba demostró no temerle a los caballos, sí, así como lo lees. La nieta de Alejandro Fernández se mostró como la mini amazona más tierna al montar un caballo con la ayuda de su papá. La bebé, quien ya se sostiene por sí sola, contó con la supervisión de su padre, quien en todo momento cuidó que no se resbalara de la silla. Mientras, su orgullosa abuela, América Guinart, grabó el encantador momento.

©@ camifdzoficial



Camila Fernández, Francisco Barba y su hjia Cayetana

En los dos clips compartidos por América, se aprecia a la bebé agarrándose de la silla de montar, mientras el caballo avanza lentamente. A su lado, va su papá quien no despega la mirada de su hijita. Para hacer de este momento algo aún más encantador, el look de la bebé ¡lo era todo! Cayetana lució unas botitas cafés estilo cowboy con un jumper de mezclilla. A pesar de que no entendía mucho de lo que estaba sucediendo, la bebé pareció disfrutar el paseo, pues en ningún momento se le vio nerviosa ni alterada y mucho menos hubo lágrimas.

En las últimas semanas, Cayetana ha dado mucho de qué hablar, pues recién acudió al primer concierto de su famoso abuelo en Las Vegas. A mediados de septiembre, la familia al completo viajó a ‘La Ciudad del Pecado’ para ver el show de Alejandro Fernández con su hijo Álex, quienes están de gira con su tour Hecho en México. Uno de los momentos más tiernos fue cuando Cayetana los sorprendió en el escenario y ‘El Potrillo’ la sostuvo en sus brazos, mientras Álex le dedicaba una canción.

Para seguridad de la bebé, todo el tiempo usó unos auriculares con cancelación de ruido. Tras este lindo momento ocn su padre y su tío en el escenairo, la bebé volvió a brazos de su madre, quien disfrutó del concierto desde las primeras filas junto a su esposo, su madre y su hermana, además de su cuñada Alexia Hernández.

Bebé en camino

Dentro de unos meses, la felicidad de la dinastía de los Fernández se multiplicará, pues llegará un nuevo integrante. Álex Fernández y su esposa Alexia dieron a conocer hace unas semanas a través de ¡HOLA! México que están a la espera de su primer hijo. El propio Álex reveló a nuestar revista hermana que su abuelo, don Vicente Fernández, pensaba que el bebé que venía en camino era niño. Se tiene previsto que el primo o la prima de Cayetana nazca en abril de 2022.