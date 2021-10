Viernes de música nueva: Carlos Rivera, Reik, Christian Nodal y Maná

Maná ft. Mabel - El Reloj Cucú

Después de una gran noche en los Latin Billboard 2021, Maná estrena su nuevo sencillo que no es más que una ambiciosa idea y proyecto en el que la banda está revisitando algunas de sus más grandes canciones, acompañados de reconocidos y diversos artistas de la música. Si no lo escuchaste en la entrega de premios, ¡esta es tu oportunidad de volverte a enamorar de un ritmo clásico!

The War on Drugs - I Don‘t Live Here Anymore

No sólo es el nuevo sencillo, sino el nombre del más reciente álbum de esta banda de Pennsylvania luego de un silencio de cuatro años. El video de I Don’t Live Here Anymore, dirigido por Emmett Malloy, fue filmado en todo Los Ángeles y hace un guiño a los videos clásicos de rock and roll del pasado.