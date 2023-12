Mamá de Christian Nodal reaparece tras cirugía ¡con nuevo look!

Hace unos días, Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, tenía preocupados a los fans del cantante luego de que revelaran que se encontraba hospitalizada por situaciones que aún son inciertas. La lluvia de mensajes apoyándolos no se hizo esperar y días después la suegra de Belinda regresó a casa, en donde se recupera bastante bien, y dio una sorpresa más grata al reaparecer en las redes sociales ¡con nuevo look!

Loading the player...

La mamá del cantante publicó un video en sus historias de Instagram en donde luce unas trenzas muy a estilo jamaiquino. El tono de su melena ahora es una combinación entre rubio y castaño, mucho más rubia que el negro que portaba hace unos meses, dando un nuevo aire a su look que sus seguidores amaron.

El cambio fue bastante drástico. Durante los días que estuvo hospitalizada, Christy apareció pelirroja y con el cabello muy corto al estilo pixie, después apareció más rubia que nunca. Ahora, con la extensiones llenas de vibras de reggae, Christy intenta poner un poco de alegría en estos días que parecen complicados, según escribió ella misma en su fotografía: “A tiempos difíciles...”.

La salud de Cristy Nodal

A mediados de julio, la madre de Christian Nodal preocupó a la comunidad de Instagram al publicar historias de ella misma en una cama de hospital. Cristy había sido ingresada de emergencia, y pidió oraciones por su salud, además de agradecer por los buenos mensajes que recibió. “Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí, que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias, amigos, familia por estar al pendiente”, escribió sobre su estado de salud.

©@cristy_nodal



La mamá de Christian Nodal alarmó a sus seguidores con una publicación desde el hospital

Aunque ninguno de los integrantes de la familia ha hecho comentarios sobre la enfermedad, un mensaje de Cristy levantó sospechas entre sus fans de que quizá esté luchando contra algún tipo de cáncer. “Agradezco a Dios la fuerza que me da para seguir luchando día con día, con alegría y amor... ¡Tal vez llegue a quedar sin un sólo cabello! ¡Tal vez no! Pero mi felicidad no depende de ello. Los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo vestimos o de cualquier estereotipo”, explicó semanas atrás sobre las críticas que recibió al mostrar su corte pixie en tono rubio.

Vídeo Relacionado: Angelina Jolie habla sobre su vida social después de su divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.