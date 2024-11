Cara Delevingne sorprende con un microflequillo inspirado en Audrey Hepburn

La icónica modelo y actriz Cara Delevingne sorprendió con un nuevo look durante la Gala Art + Film de LACMA que se llevó a cabo este fin de semana en Los Ángeles,donde lució muy elegante con un vestido de escote negro y un peinado sofisticado con el que parece referenciar a la icónica actriz de “Breakfastat Tiffany's” Audrey Hepburn.

Audrey Hepburn, quien fuera un icono del cine en la década de los 60's, se caracterizaba por tener un estilo muy elegante y recatado. Por lo general, se le veía siempre peinada y arreglada pero no de manera exagerada, si no que sencilla, limpia con colores neutros y siluetas rectas. Todos estos elementos presentes en el total look de Cara Delevingne.

© Donaldson Collection/Getty Images Audrey Hepburn en el filme 'Breakfast at Tiffany's' en 1961 en Nueva York

El nuevo microflequillo de Cara Delevingne

La modelo apostó por un peinado que evoca la elegancia clásica de Audrey Hepburn con un corte de cabello inspirado en los estilos de la época dorada de Hollywood. Cara se decantó por un flequillo corto y perfectamente alineado que acompañó de un elegante chongo, un detalle característico en muchos peinados de Hepburn, que resaltaba su rostro angular y la hacía destacar sus facciones.

© Monica Schipper/Getty Images Cara Delevingne en la Gala LACMA Art+Film 2024 en Los Ángeles

La actriz de 32 años ha experimentado con una variedad de looks a lo largo de su carrera, y ahora con este cambio, muestra una faceta más madura y refinada, sin perder ese toque moderno y sorpresivo que tanto la define. En cuanto a su look, un elegante vestido largo negro con un escote en la espalda fue el complemento perfecto de su cambio de imagen.

© Taylor Hill/Getty Images Cara Delevingne posó a su llegada a la Gala LACMA en un vestido negro con un pronunciado escote en la espalda

Audrey Hepburn, musa de todas las ‘it-girls’

2024 ha sido el año del fleco en todas sus formas. Vimos a Ashley Graham a principios de año y durante la Met Gala llevar los famosos “whispy bangs”, otro tipo de flequillo que la misma Hepburn llevó en los años 50. Y ahora, vemos a Cara llevar “micro bangs” con lo que confirmamos que no hay un único estilo de fleco que se vea bien, sino que toda una variedad de estilos entre los cuales escoger según el efecto que quieras en tu rostro.

© Getty Images Ashley Graham en la Met Gala 2024

Cara Delevingne no es la primera (ni será la última) en referenciar a la protagonista de “Funny Face”. Lily Collins, Penélope Cruz y Kendall Jenner, son sólo algunas otras celebridades que a lo largo de su carrera han apostado por homenajear a Hepburn, algunas a través de sus outfits, y muchas otras con su maquillaje y peinado.

© Cortesía Lily Collins hace referencia a Audrey Hepburn en la serie "Emily in Paris"

Cuando hablamos de “referenciarla” u “homenajearla” no nos referimos a que copien exactamente los looks de Hepburn como un disfraz, sino que los reinterpreten a su manera y con una intención clara. El mejor ejemplo es Lily Collins, quien ha referenciado a Audrey Hepburn en múltiples ocasiones a lo largo de la serie “Emily in Paris”, desde el atuendo que viste para el ballet en París, hasta su look de capri pants durante su estancia en Roma.