Kaia Gerber le rinde tributo a Audrey Hepburn con un 'look' vintage y elegante

Como cada año, la Gala Anual del Academy Museum resulta la ocasión perfecta para que miembros de la industria cinematográfica se reúnan en un mismo lugar -el Museo de la Academia- para recaudar fondos que vayan directamente a financiar exhibiciones, iniciativas educativas y programas públicos. Este año, la lista de invitados sorprendió con grandes personalidades como Kim Kardashian, Marion Cotillard, Eiza González, Ariana Grande y muchas más.

Si bien el dress code es bastante versátil, como cada evento de este calibre, lo que es un hecho es que esta gala está más cargada hacia atuendos clásicos, elegantes y llenos de sofisticación pero, no por eso las celebridades dejan las sorpresas atrás pues aún con un código de vestimenta más sobrio, pueden conseguir robarnos las miradas. Este fue el caso de Kaia Gerber, quien no sólo fue una de las mejores vestidas de la noche sino que sorprendió al hacer una notoria referencia a una de las actrices de mayor prestigio en la historia del cine.

La magnífica referencia de Kaia Gerber para su look de la Gala del Academy Museum

© Getty Images Kaia Gerber

Kaia Gerber tenía una sola tarea, y logró cumplirla a la perfección. La joven acudió a la gala vistiendo un espectacular vestido que tenía la estética de la época de oro en Hollywood por ser de corte clásico y lleno de incrustaciones de pedrería. El vestido en cuestión estaba conformado por un top ajustado, similar a un corset, y una falda llena de piedras en color negro. Este vestido cargado de elegancia fue diseñado por Alexander McQueen en 1997 durante su era como Director Creativo de Givenchy.

La joven complementó este look con un choker de color plata, aretes con diamantes y un anillo a juego. Su peinado hizo un match perfecto con la esencia vintage pues la actriz decidió llevar ligeras ondas que dieron ese aspecto muy similar al de las grandes actrices de Hollywood de los años 50s.

© Getty Images Audrey Hepburn

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue únicamente el perfecto y elegante diseño del vestido sino que éste hace una excelente referencia a una de las grandes actrices de todos los tiempos: Audrey Hepburn. La creación de McQueen se inspira en uno de los grandes atuendos que Hepburn llevó para su película de “My Fair Lady” en 1964. El vestido que Audrey portó era uno en color blanco que lució con un par de guantes y un majestuoso collar que abarcaba la mayor parte del cuello.

© Getty Images Audrey Hepburn

Que Audrey Hepburn haya sido una inspiración para la creación de Alexander McQueen no es ninguna coincidencia pues se sabe que la actriz disfrutaba de portar atuendos de Givenchy. De hecho, el atuendo más memorable de la actriz, el famoso little black dress de "Breakfast At Tiffany's" es, nada más y nada menos que un Givenchy.