Kim Kardashian usó una de las piezas de joyería más icónicas de Lady Di para la Gala LACMA 2024

Estamos ante lo que podría ser el año con los mejores momentos de moda en las diversas alfombras rojas a través del mundo. El 2024 se ha convertido ya en una era para recordar pues en tan solo 10 meses hemos podido ser testigos de cómo el Method Dressing conquistó las premieres de las películas, de cómo la moda de archivo se convirtió en la prioridad principal para los estilistas y las celebridades; y de cómo las personalidades más top del momento ofrecen algunos de los mejores looks que hemos podido ver en mucho tiempo.

Sin duda alguna, el clan Kardashian podría llevarse la corona por todos los momentos icónicos que nos han regalado. Desde cambios de look inesperados, desfiles en las pasarelas más importantes del mundo y atuendos de impacto, no cabe duda que esta familia es una aspiración total. Esto mismo lo confirmó Kim Kardashian en su asistencia, el fin de semana, a la Gala LACMA. La empresaria y modelo no sólo lució un espectacular vestido cargado de sensualidad sino que sorprendió con un accesorio maximalista portado anteriormente por la mismísima princesa Diana.

Kim Kardashian nos sorprende con un vestido escultural y un accesorio de archivo de Lady Di

Cada una de las celebridades que asistieron como invitadas a la gala benéfica de este año deslumbraron con atuendos totalmente elegantes y majestuosos. Kim Kardashian no se quedó atrás y no sólo estilizó perfectamente su nuevo corte de cabello al hombro sino que nos dejó con la boca abierta con su selección de look. La modelo portó un vestido escultural en color blanco con un prominente escote en “V” firmado por Gucci. Kardashian complementó con un abrigo XL en color blanco dejando al descubierto sus hombros.

Lo que más llamó la atención fueron los majestuosos collares que adornaron el impresionante escote de la empresaria. La joven optó por seguir la tendencia del layering en accesorios, la cual consiste en incluir diferentes collares de diversos tamaños y longitudes para atraer todo el foco de atención a estas piezas. En primer lugar, la reina de las Kardashian's portó un choker ajustado de perlas. Esta pieza en seguida se convirtió en una referencia a la princesa Diana, quien era conocida por tener una fascinación por las perlas a la hora de utilizar joyería.

Sin embargo, la estrella del look fue el icónico collar con la cruz Attallah, una pieza conformada por diamantes y que fue portada por Lady Di para una gala de beneficencia. La princesa la utilizó con un discreto y majestuoso vestido en color morado. Esta cruz lleva este nombre debido a su primer dueño, el empresario Naim Atallah quien se lo prestó a la princesa. Años más tarde, el hijo de Naim confirmaría que la princesa fue la única en portar esta cruz y nadie más volvió a hacerlo tras su fallecimiento.

Esto significa que esta es, posiblemente, la primera vez que vemos este accesorio en público después de haber sido llevado por la royal. Todo parece indicar que la empresaria lo compró en una subasta y espero el momento ideal para llevarlo.