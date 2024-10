Charli XCX se convierte en la nueva embajadora de Valentino

“Inquieto, determinante, indudablemente expresivo”. Estas fueron las palabras con las que la firma de belleza, Valentino Beauty, anunció hace unos días a su nueva embajadora: Charli XCX. Y es que al tratarse de una marca de lujo con tanto renombre y trayectoria en el mundo de la belleza, era de esperarse que una noticia así fuera a causar tanta sensación. Esta colaboración podría resultar inesperada pues, al pensar en Valentino, tanto en belleza como en moda, es común pensar en un perfil tradicional y clásico. Sin embargo, la cantante llega como una manera de darle una visión mucho más fresca a la línea de maquillaje y demostrar así que la elegancia, la creatividad y la juventud van indudablemente de la mano.

El anuncio de esta unión entre Valentino Beauty y la cantante británica se dio en el marco del inicio de la gira de la intérprete bajo el nombre de Sweat Tour. En éste, la cantante estará utilizando algunos de los productos más emblemáticos de la firma para conseguir sus looks on stage. Principalmente, podremos verla portando el más reciente labial de la firma, “Spike Valentino”, en el tono “It's Valentino Baby” y el delineador "Colorgraph" para crear delineados de impacto.

© Instagram Charli XCX

Este anuncio se dio durante una masterclass que la firma tuvo con la maquillista Yadim Carranza para anunciar el lanzamiento de su nuevo labial. Es así que la cantante se une a una lista de embajadores que incluyen nombres como el de la actriz Florence Pugh, que fue anunciada el año pasado.

¿Por qué Valentino eligió a Charli XCX?

Una vez que se hizo el anuncio oficial, las opiniones y emociones no se hicieron esperar pues, pareciera que Valentino está inclinándose por una nueva era donde la juventud y lo disruptivo se mezclan con la elegancia y lo clásico. Sin embargo, elegir a una celebridad como Charli XCX no es del todo inesperado ya que la joven, a su corta edad, ha conseguido imponer diversas tendencias que la han convertido en una de las “it-girls” del momento sin dudarlo. Es por eso que te recordamos algunas de las tendencias de moda y belleza que la joven trajo para quedarse.

Brat Summer

© Getty Images Charli XCX

Sin duda alguna, una de las mayores aportaciones de la cantante al mundo de la moda y belleza fue la estética del “Brat Summer” que nació a partir de su álbum bajo el nombre de “Brat”. Se trató de un estilo que proponía un regreso a la moda de los años 2000's; muy al estilo del Y2K. Aquí, el color negro era el protagonista para crear looks de impacto pero, el verde limón se volvió también parte central de esta tendencia que le dio la vuelta al mundo.

Cejas voluminosas

© Getty Images Charli XCX

Hay que admitir que todos extrañábamos la tendencia de las cejas pobladas que comenzó a popularizarse hace casi un año. Sin embargo, con el paso del tiempo el mundo de la belleza regresó su mirada a las cejas definidas y bien depiladas. Pero, no por eso Charli XCX se dejó llevar por lo que dictaban las reglas y decidió mantener a flote sus cejas con volumen y despeinadas, logrando así que hoy, esta tendencia regrese con fuerza para recordar que las cejas fueron hechas para dejarse en libertad.

Rizos en libertad

© Getty Images Charli XCX

Todos amamos unos buenos rizos y es que la cantante consiguió llegar a un punto miedo con su cabello que es una mezcla entre rizado y ondulado. Si bien la tendencia del “curly method” está por todos lados para conseguir una melena estilo afro, la cantante ha optado por mantener sus rizos al natural aunque esto implique que no se encuentren 100% definidos. ¿El resultado? Una melena rebelde y natural que nos encanta.

Gafas por todos lados

© Getty Images Charli XCX

¿Quién dice que las gafas de sol no pueden convertirse en el accesorio estrella hasta para un look formal? Bueno, pues la cantante ha demostrado en diversas ocasiones que unas gafas gruesas, estilo motociclista, nunca van a ser una mala idea para impresionar con cualquier look. Es así que la podemos ver portando este accesorio para un look casual de calle hasta para uno formal en la alfombra roja.