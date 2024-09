La icónica Margot Robbie es el nuevo rostro de Chanel No.5

Margot Robbie, reconocida por su talento en pantalla innegable se ha posicionado como una de las celebridades favoritas de la casa francesa. La marca recién anunció que será la nueva cara de la icónica fragancia Chanel No. 5. Un movimiento que la casa de moda juega de manera estratégica puesto que una vez más se asocia con una de las mujeres más hermosas y relevantes del mundo en nuestros días.

¿Por qué Margot Robbie?

La elección de Margot Robbie como cara del icónico perfume no es sorpresa, puesto que a lo largo de su carrera la actriz australiana ha colaborado con la marca de distintas formas, entre ellas llevando un número de siluetas firmadas por la maison en alfombras rojas e importantes eventos.

El talento de la actriz es innegable ya que ha demostrado gran versatilidad a lo largo de su carrera, en la que ha interpretado papeles que van desde Sharon Tate en “Once Upon a Time in Hollywood” de Tarantino, hasta la misma Barbie en la última adaptación cinematográfica de Greta Gerwig. Su trayectoria, junto con su presencia en cada alfombra roja, refleja los valores de Chanel, pues aunque tiene la capacidad de reinventarse, mantiene su auténtica esencia.

© CHANEL Margot Robbie para Chanel

La fragancia más icónica de la maison

Chanel No. 5 es más que una fragancia, es un símbolo de elegancia y sofisticación. Desde que Coco Chanel la lanzó en 1921, ha sido todo un referente de feminidad, sensualidad y misterio. No es una fragancia para cualquiera ya que su fuerte aroma requiere de una fuerte personalidad que le dé vida. Anteriormente el perfume ha sido personificado por íconos como Marilyn Monroe y Nicole Kidman, ambas con un carácter fuerte y único.

© AFP/ Grosby Group Detrás de escenas de la campaña de Nicole Kidman para Chanel No.5

En un momento en el que la moda y las fragancias exploran nuevas narrativas, la asociación de Robbie con Chanel No. 5 representa una unión perfecta entre el pasado y el presente. La actriz no solo le dará vida al legado de la marca, sino que también le dará un giro fresco con su visión contemporánea para demostrar que Chanel No. 5 sigue siendo el perfume de las mujeres capaces de conquistar el mundo sin comprometer su esencia.

Dicen que una imagen dice más que mil palabras y las primeras imágenes de la campaña muestran a Margot Robbie envuelta en un aura dorada, etérea y por supuesto, hermosa. Hay pocas cosas más icónicas que el frasco de la icónica fragancia por lo que representa, estatus y elegancia. A través de su mirada, Robbie encapsula la esencia de la mujer Chanel moderna: poderosa, segura de sí misma y un poco misteriosa.