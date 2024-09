Camila Cabello tiene el color de cabello de la temporada: 'espresso martini'

Sabemos que la transición hacia una nueva estación normalmente viene acompañada de muchos cambios tanto en el guardarropa como en nuestro beauty look. Y es que los colores vibrantes, los estampados con motivos floreados y los colores claros pasan a segundo plano para dar la bienvenida a una estética mucho más discreta y formal; ideal para cerrar el año. Lo hemos comenzado a ver desde hace unas semanas con tendencias como el “pumpkin spice” que se ha adueñado del manicure o con el cambio de moda hacia piezas mucho más sofisticadas. La llegada del otoño es innegable y está cada vez más cerca de nosotros.

¿Qué mejor momento para hacer un cambio de look para el otoño que durante una de las premiaciones más esperadas de la temporada? La noche de ayer se celebraron los VMA's en la ciudad de Nueva York con la presencia de invitados de lujo que nos dejaron con la boca abierta. Desde Sabrina Carpenter haciendo referencia a un look de Marilyn Monroe hasta Taylor Swift bailando al ritmo de Karol G, todo en la noche de esta premiación se volvió inolvidable. Otro de las grandes sorpresas de la noche la tuvo Camila Cabello quien nos reveló en pleno escenario un cambio radical en su beauty look que nos tiene obsesionados.

Así fue el cambio de look de Camila Cabello en los VMA's

Fue a inicios de este año que Camila Cabello sorprendió al mundo entero al hacer un cambio radical en el color de su cabello como una manera de anunciar que vendría una nueva faceta musical con su nuevo álbum. Su cabellera cambió a un rubio decolorado con algunos guiños al brunette que la caracterizaba tanto en la raíz como en algunos mechones.

© Getty Images Camila Cabello

Este nuevo look fue inesperado y sorprendente pero se adaptó a la perfección con la temporada pues la primavera y el verano suelen ser el mejor momento para llevar tonos claros y experimentar con el cabello. Sin embargo, el verano ha terminado y el otoño obliga a transicionar hacía tonos mucho más oscuros y con ese toque “cozy” que tanto nos gusta. Por lo mismo, Cabello sorprendió con un nuevo tono en su melena que nos confirmó que éste será el tinte de la temporada.

Fue su estilista, Dimitri, quien confirmó en sus redes sociales el nuevo tono de la cantante para su presentación en los VMA's. El tono elegido por la cantante fue “espresso martini” un color que oscila entre marrón oscuro y negro que combinó perfectamente con su atuendo gótico de encaje que eligió para el día. La cantante complementó su cabello con un flequillo degrafilado que le da una apariencia única a su nuevo look.

© Instagram Camila Cabello

Si quieres un cambio para recibir esta estación puedes tomar como inspiración el nuevo tono de la cantante para conseguir ese acabado inesperado, elegante y femenino perfecto para la temporada.