'Pumpkin spice nails': la nueva propuesta de Hailey Bieber para el otoño

El otoño significa muchas cosas llenas de emoción. Representa el regreso de los outfits abrigados donde las prendas de punto y los abrigos se convierten en la estrella de la temporada pero también significa que es el inicio de la spooky season para quedarse en casa a ver clásicos del cine de terror. Sin embargo, existe un elemento que se ha vuelto indispensable al hablar del otoño: el pumpkin spice. Esta bebida es ya por excelencia la favorita de las “it-girls” de la temporada, quienes esperan todo el año para degustar su sabor único.

El alcance del pumpkin spice no se ha detenido en la repostería o en las bebidas pues ha alcanzado al mundo de la belleza. Siguiendo la creciente popularidad de fusionar a la industria beauty con alimentos deliciosos para hacer mucho más atractivas a las tendencias, llega el pumpkin spice para integrarlo tanto en nuestro maquillaje, como cabello y uñas. Si quieres recibir el otoño con el pie derecho, te contamos cómo puedes adoptarlo.

Integra el pumpkin spice en tu beauty look

Manicure

© Instagram Manicure Hailey Bieber

La mejor manera de recibir esta nueva estación es a través de nuestro manicure pues es aquí donde podemos llevar lo mejor de las tendencias. Hailey Bieber, reina de la manicura y el diseño de uñas, nos ha demostrado que el pumpkin spice es el color perfecto para recibir este cambio de temporada. La joven, quien recientemente se ha estrenado como mamá junto a Justin Bieber, compartió en sus redes sociales su nuevo diseño de uñas por parte de su manicurista “Nails by Zola”. El diseño en cuestión fue una mezcla de 5 colores para conseguir esa esencia otoñal y elegante perfecta.

Ya hemos hablado de cómo la tendencia en uñas se ha inclinado hacia los tonos lisos y minimalistas para conseguir uñas atemporales y que resalten con cualquier outfit y ocasión. Bieber ha descubierto las ventajas de este estilo y por eso se ha inclinado por un tono pumpkin spice con acabado brillante. Otra manera de integrarlo es con un diseño francés sustituyendo el clásico color blanco por este tono.

Cambio de color

¿Qué mejor momento para aplicar un cambio de look que en otoño? No hay nada mejor que ir cerrando el año con ese cambio de color en nuestra melena que siempre hemos soñado. No hay duda de que el pumpkin spice también es la opción perfecta para ti pues puedes ir personalizando el color dependiendo tu tono de piel y tus gustos. Como su nombre lo indica, “el pumpkin spice” está inspirado en la clásica calabaza naranja que es el ingrediente principal de esta bebida. Por eso, puedes mover el tono de tu cabello entre el naranja o el marrón hasta encontrar el tono ideal para ti. ¡No te arrepentirás de convertirte en brunette esta temporada!

© Instagram Lindsay Lohan

Muchas celebridades han llevado ya esta tendencia en su cabellera demostrando lo versátil y elegante que es. Lindsay Lohan es una de las personalidades que se ha inclinado por este color con ligeras luces en tonos ginger que le dan a su cabello un aspecto único. Si quieres un tono “pumpkin spice” más obscuro, puedes seguir el ejemplo de Bella Thorne quien ha llevado el marrón a un nuevo nivel.

© Instagram Bella Thorne

Maquillaje

El maquillaje no se queda atrás cuando hablamos de todas estas tendencias que inundan las redes sociales temporada tras temporada. Es por eso que el pumpkin spice makeup también promete ser la sensación este otoño. La clave está en los tonos cálidos que resaltarán principalmente en los pómulos y en los ojos. Para lograrlo, sólo debes asegurarte de marcar muy bien tus pómulos con un bronceador marrón que resalte tus facciones. La base y el corrector deben ser sutiles para no recargar en exceso el maquillaje. ¿El toque secreto? Incluir sombras de ojo en diferentes tonos cálidos que vayan entre naranja oscuro y marrón para conseguir una mirada de impacto. Cierra con un highlighter que dé brillo a tus párpados.

© Instagram Shay Mitchell

Si quieres inspirarte, sólo debes mirar los diferentes maquillajes que hace Shay Mitchell, la actriz que se ha convertido en la reina de esta tendencia y de los tonos cálidos en el rostro para conseguir un look otoñal perfecto.