'Jelly donut blush' es la tendencia de belleza creada por Karol G

No cabe duda que después de tantas producciones, fotos y eventos en los que las celebridades son maquilladas por profesionales, es inevitable que aprendan los mejores tips & tricks de los expertos más top. Si bien, hace unas semanas todas queríamos aplicar rubor en las mejillas para lucir como Sabrina Carpenter, hoy Karol G demuestra que la cantante de “Please Please Please” no es la única que tiene un maquillaje insignia.

El maquillaje luminoso ha ganado popularidad en los últimos años, después de que celebridades como Hailey Bieber y Selena Gomez compartieran sus respectivas rutinas de makeup en las que no temen aplicar iluminador para una apariencia súper glowy en la piel.

La técnica del "Jelly donut blush"

Karol G recientemente hizo tendencia con su técnica para aplicar rubor. Seguramente has probado y si no, por lo menos has visto, las donas glaseadas rellenas en el centro de mermelada de frambuesa. Bueno, este delicioso bocadillo es la inspiración detrás de la técnica con la que la cantante colombiana aplica su blush y luce espectacular.

© @karolg

Esta técnica es perfecta si tú también quieres lograr un efecto luminoso pero al mismo tiempo natural y sutil. No es necesario tener ciertos atributos para que te luzca bien, para roquearlo simplemente te tiene que gustar el acabado luminoso, es decir, si eres de las personas que prefieren un acabado aterciopelado y mate en la piel, probablemente esta técnica no te encante.

El paso a paso para lograrlo

Como lo hemos mencionado anteriormente, no necesitas miles de productos para lograr el maquillaje perfecto, en esta ocasión sólo necesitas un iluminador líquido y una tinta para lograr el maquillaje insignia de Karol G.

Duvan Foronda es quien generalmente trabaja con la intérprete de "Tusa". Han trabajado juntos para diferentes videos musicales de la cantante, premios como los Latin Grammys y los Billboard Women in Music, así como toda una diversidad de proyectos de todos los tipos. Es por eso que seguramente es la mente maestra detrás de la técnica que la cantante incluye en el maquillaje de su día a día.

Lo primero que tienes que hacer es aplicar tu iluminador líquido en círculo sobre tus pómulos, como si fuera una dona, después, toma tu tinta favorita y colócala en el centro de la pequeña dona que inicialmente hiciste con tu iluminador. Espera unos segundos y difumina a toques en movimientos ascendentes con tu brocha favorita, de esta manera asegurarás un efecto lifting en el rostro.

Los creadores de contenido han hecho viral esta técnica en redes sociales: