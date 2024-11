Diseñadores y musas se visten de cine: protagonistas de la moda

Para crear universos propios dentro del mundo del cine, siempre hacen falta tres cosas: imaginación, exquisitos referentes y rodearse del mejor talento. ¿Y qué mejor talento que el que derrocha una colección o vestuario firmados por el sello ‘Made in Spain’? De la mano de seis diseñadores icónicos de nuestro país y sus conocidas musas -eso sí, vestidas para la alfombra roja-, analizamos la interminable historia de amor entre moda y cine, y la influencia que estos grandes gigantes creativos tienen en la vida de nuestros protagonistas.

© Borja de la Lama Tanto Eva Dimas, directora de Marca de Simorra, como Victoria Mitjans, directora de Diseño, están de acuerdo en que la moda tiene que contar historias de valor. No se trata solo de crear prendas de calidad y tendencia, es cuestión de emocionar. Y en esta línea se posiciona también Eugenia Osborne, musa de la firma y a quien vemos en esta imagen vestida de rojo, con un diseño de la casa catalana. Eugenia está flanqueada por Eva (a la izquierda) y Victoria (a la derecha) “Siempre había querido ser directora de cine, por la capacidad de transmitir historias que emocionen a los demás. hoy, esto es lo que tratamos de hacer en Simorra en cada colección, ya que uno de nuestros propósitos es contar historias de valor, a través de nuestros tejidos” Eva Dimas

Jan Taminau

-¿Hay alguna influencia cinematográfica en tus creaciones?

-Sí, hay mucha influencia del cine en mis creaciones. De niño, me inspiraban las películas de los años cuarenta y cincuenta, donde los abrigos se deslizaban elegantemente de los trajes de las señoras, capturando el glamour de ese momento.

-¿Alguna vez te has inspirado en una película o personaje para diseñar una colección o un vestido?

-Sí, me he inspirado en películas y personajes para diseñar una colección o un vestido individual. Un buen ejemplo es mi colección del año 2014, que fue muy influenciada por los momentos glamorosos de las grandes películas de los años cuarenta y cincuenta. Siempre me encantó ese momento en el que una mujer hermosa entra por una puerta o baja las escaleras. Toda la colección se basó en esta idea de la entrada, ya que creo que la parte más mágica de un evento es ese momento de llegada.

“El traje de Raquel es una reproducción lo más fidedigna del famoso traje de Marilyn en Los Caballeros las Prefieren Rubias. es uno de mis vestidos fetiche” Lorenzo Caprile

-¿Cuál es el director que más admiras en estos momentos y por qué?

-Un director que me inspira es Yorgos Lanthimos, especialmente su trabajo en “Poor Things.” Me encantó su uso del color y el increíble diseño de vestuario. Es una película donde estos dos elementos se unieron, haciéndola realmente inspiradora.

¿Cuánta inspiración crees que tiene la moda del cine y viceversa?

El cine y la moda se influyen mutuamente de manera profunda. La moda refleja su tiempo, al igual que las películas. Esto se ve claramente en películas de época y series como Mad Men, donde los estilos reflejan la época que retratan, mostrando cómo vemos esos tiempos ahora.

© Borja de la Lama La presentadora Raquel Sánchez Silva y el diseñador Lorenzo Caprile llevan siete años trabajando juntos en Maestros de la Costura, y tienen una química muy especial. Cuando le preguntamos a Raquel sobre los diseños de Lorenzo, ella lo tiene claro: “Los que tenemos la suerte de conocerlo bien comprendemos la complejidad de sus creaciones, desde su riqueza personal. Esos vestidos no dejan de ser el resultado de destilar todos sus conocimientos” “El cine siempre ha sido una de mis pasiones. He dedicado casi una década de mi carrera profesional a esta industria. Es parte esencial de mi vida. sería un sueño ver trabajar desde un lugar privilegiado a las directoras y los directores” Raquel Sánchez Silva

¿Qué destacarías de este vestido que has elegido para que pose Inés contigo?

El look que elegí se inspiró en ese momento mágico de entrada. Usé el dramático abrigo de terciopelo verde oscuro con solapa con un aire de los años veinte que se desliza elegantemente del hombro, combinado con un vestido ligero de tul plisado color esmeralda. Ambas prendas reflejan mi amor por el cine de los años cuarenta y cincuenta.

Inés Ybarra

-¿Cuál fue tu primera experiencia con el mundo de la moda?

-No es fácil, pues siempre nos hemos rodeado de moda de forma inconsciente. A lo mejor mi primera toma de contacto con la moda fue a los seis años disfrazando a mis muñecas con telas rotas que iba encontrando por casa. Al igual que la moda, otra diversión (que más tarde se convirtió en afición), fue la fotografía. La cámara de usar y tirar era mi compañera de viaje y del día a día. Jugando con ésta, pude combinar arte y moda, lo que me llevó a rodearme de grandes diseñadores. Nunca olvidaré un desfile de Sybilla con sus colores y cortes tan sencillos pero a la vez tan originales. Las maravillas de Jan Taminiau en el año 2016 cuando llegó a Madrid, dejándonos boquiabiertos con sus trajes de ensueño.

-¿Y del cine?

-La sensibilidad de Kieslowski en sus películas de la Trilogía de los colores. Así como “Le Sang d’un poète” de Cocteau y más actual te diría que Guadagnino.

“Hay mucha influencia del cine en mis creaciones. De niño, me inspiraban las películas de los años 40 y 50, donde los abrigos se deslizaban elegantemente por los trajes de las señoras, capturando el glamour de ese momento” Jan Taminiau





-¿Cuál es el personaje de cine de todos los tiempos que más te ha llamado la atención y por qué?

-Humphrey Borgart en “Casa Blanca” con su trench.

-Imagínate que te invitan a una gala de los Oscar, ¿qué vestido te gustaría llevar?

-Por supuesto un jumpsuit bordado de Jan Taminiau con una de sus maravillosas capas.

© Borja de la Lama “Este look elegido está inspirado en ese momento mágico de entrada. Usé el dramático abrigo de terciopelo verde oscuro con solapa, con un aire de los años veinte, que se desliza elegantemente del hombro, combinado con un vestido de tul plisado color esmeralda. Ambas prendas reflejan mi amor por el cine de los años cuarenta y cincuenta”, nos explica Jan Taminiau, que posa, junto a estas líneas, con Inés Ybarra “Si me invitaran a una gala de los Oscar, Por supuesto que llevaría un jumpsuit bordado de Jan Taminiau, con una de sus maravillosas capas” Inés Ybarra

Sergio Lázaro (director creativo de Elio Berhanyer)

- ¿Cómo de importante crees que es el cine para la moda y la moda para el cine?

-Es un matrimonio de pasión, no de conveniencia. Son elementos, instrumentos esenciales para comunicar nuestras narrativas. El cine, respira de la moda. Desde cómo perfila, cómo influye de manera trascendental en la construcción de un personaje hasta la promoción y la aparición en festivales de los propios artistas. Es decir, es un elemento que crea y comunica y construye la identidad de la obra y del personaje y del actor, para que juntos exista una historia de amor con el espectador. A su vez, el cine y la historia de amor que conecta la película, su historia con el espectador y sus sentimientos, provocan sueños e inspiraciones. Es una rueda emocional continua y sin fin, donde se retroalimentan todos a base de bocados de belleza.

-¿Cuál ha sido el director o la película que más te han influido a la hora de diseñar?

Me inspira todo el cine, sobre todo, en la dirección de fotografía y arte. Pero lo mas importante para mi son las atmosferas que se crean, el intangible que sucede entre actor y camara. Como cuando ves motas de polvo en el aire suspendidas, eso es lo que hace que necesite crear inspirado por esa imagen. Por ejemplo el ambiente de Seven con Fincher, la espiral narrativa de Nolan, la densidad de Kubrik, la obsesión estética de Wes Anderson…Son creadores que con su equipo, tangibilizan mundos construidos en el aire, mundos que nacen de una visión interna y ellos tiene el talento de hacer que te influya en tu interior

-Si pudieras elegir vestir a una actriz de ahora o del pasado…¿quién sería?

Sin lugar a dudas la propia Verónica. Sabes lo que significa, ver y admirar el trabajo de alguien a través de la pantalla y de repente, ver a esa persona vibran por el trabajo de tu equipo? Vestir a alguien que no esta a tu alcance y de repente, descubres a la persona que había tras el personaje. Cuando volvimos a vivir a Madrid, mi mujer Verónica y yo, estábamos sentados en una terraza, y aun no teniamos ni colección de costura, pero vimos cruzar a Verónica (de nuevo, pero esta vez Echegui) la calle, con una gorra negra y un jersey y nos miramos los dos, mi mujer y yo, diciendo, ¿Te imaginas vestirla? Y hoy lo estamos haciendo. Además, no tiene sentido amar la ilusión de vestir a una Ava Gadner, quiero vestir a Verónica Echegui, a Úrsula Corbero, Milena Smith, Olivia Batglivi, … porque ellas son nuestras Ava Gardner, Rita Hayworth o Julianne Moore (por poner un ejemplo actual). Y si queremos ser relevantes para ellas, tenemos que estar a su lado para ayudarlas a que seamos relevantes juntos, para que cuando decidan invertir en un sueño, piensen en nosotros.

-¿Qué ha significado para ti capitanear una firma con tanta historia?

Responsabilidad, respeto, obsesión y trabajo. Todo esto sumado a lo que hoy en día ya acepto, que son los miedos de nuestra profesión. Además la presión, no es mas que una posición privilegiada en la que te encuentras. De quien no se espera nada, nada le presiona, por lo tanto, acepto el reto de liderar esta casa histórica para que vuelva a tener la importancia en el s XXI, que tuvo en nuestro S XX.

-El cine siempre revisita al pasado para inspirarse. A la hora de crear las colecciones ¿cuanto peso tiene los archivos de Berhanyer?

-Es un juego de equilibrios, es un juego de apropiación legitima, como decimos en el estudio. El grafismo es algo que esta muy presente, porque fue el rey del bicolor y de las formas y quiero reivindicarlo con nuestros patrones y saber hacer. También yo tengo una experiencia y vida muy diferente a la suya. Mis 44 años no tienen nada que ver con sus 44 y mis intereses e introspecciones son mucho mas intensas para mi que la búsqueda de la belleza que el poseía. Yo construyo dentro de mi tiempo igual que el abrió al color esa España gris. Por lo tanto el equilibrio entre belleza y deconstrucción, entre silueta y concepto es continuo.

Eva Dimas, directora de marca Simorra, y Victoria Mitjans, directora de diseño

-¿Cómo ha influido el cine en vuestra trayectoria a nivel creativo?

Eva: Curiosamente yo siempre había querido ser directora de cine, por la capacidad de transmitir historias que emocionen a los demás a través de las películas. A día de hoy, esto es lo que tratamos de hacer en SIMORRA colección tras colección, ya que uno de nuestros propósitos es contar historias de valor a través de nuestros tejidos. Historias de origen, que emocionen y que nos unan a todos.

¿Cuál es el look de alfombra roja de todos los tiempos que más os ha impactado?

Victoria: En SIMORRA siempre decimos que la materia es nuestra fuente de inspiración. Por este motivo el look que más me impactó es el que llevó Tyla en Met Gala del 2024 de Balmain. No sólo porque se trataba de un vestido confeccionado en arena que surgió del deseo de redefinir los limites y transformar un material efímero en una obra maestra eterna. Si no que también por el curioso paralelismo con nuestra anterior colección presentada en octubre del 2023, Echoes of nature, que pretendía inmortalizar los ecos efímeros de la naturaleza en tejidos.

-¿Y vuestra relación con el cine a nivel profesional?

-Las dos: Cada temporada realizamos un Fashion Film para contar la historia que hay detrás de la colección. Y lo hacemos siempre en colaboración con directoras de cine, como por ejemplo Julieta Lasarte, para darle ese punto artístico que va más allá de lo común.

© Borja de la Lama Junto a estas líneas, la diseñadora Alicia Rueda posa junto a su musa, Candela Serrat, de la que dice “tiene una belleza interior que se refleja en sus ojos, su dulzura y su fuerza. Me encantaría vestirla con diferentes estilos, para realzar su versatilidad”. La creadora vizcaína mira a la cámara con traje negro, mientras que la actriz Candela Serrat posa con vestido semitransparente. Dos propuestas rotundas con un toque de osadía “¿El perfecto look de alfombra roja?Elegante y ecléctico, que no te haga sentir disfrazada, pero que arriesga, inspira y no deja indiferente al público” Alicia Rueda

Alicia Rueda

-¿Cuál ha sido tu colaboración más especial hasta la fecha con el mundo del cine?

-He colaborado en muchas series de televisión en cine y teatro, recuerdo especialmente la película Al otro lado de la cama.

- ¿Cómo es para ti el look ideal de alfombra roja?

-El look ideal es el que no disfraza pero arriesga, el que se convierte en inspiración, el que no deja indiferente al público, elegante y ecléctico.

- ¿Cuánta influencia del cine o televisión hay en tus diseños y por qué? (pon un ejemplo)

-Toda!! Siempre que veo una película me abre la posibilidad de soñar con el personaje con lo que yo le pondría, juego a vestir a las actrices con diferentes opciones siempre buscando mejorar algo que quizás me falta o me sobra en el vestuario de su papel, aunque hay películas en las que el vestuario se convierte en pura inspiración y no cambiaría nada, pero solo me pasa con las películas inspiradas en los los años 40 y 50.

“No tiene sentido amar la ilusión de vestir a una Ava GARDNER. quiero vestir a Verónica Echegui, a Úrsula Corberó, Milena Smith... porque ellas son nuestras Ava Gardner, Rita Hayworth o Julianne Moore, por poner un ejemplo

actual” sergio lázaro (director creativo de elio berhanyer)

- ¿Las actrices que más ilusión te haya hecho vestir?

-Leticia Dolera, Toni Acosta o Candela Serrat por decirte tres, entre otras muchas más

- Has elegido a Candela como musa en este reportaje ¿qué representa para ti?

-Candela tiene una belleza interior que se refleja totalmente en sus ojos, su dulzura y fuerza son el equilibrio perfecto para adaptarse a tantos estilos que sin duda es perfecta para jugar con la moda, me encantaría vestirla con diferentes estilos para realzar su versatilidad.

Candela Serrat

- ¿Cuál fue tu primera experiencia en el mundo de la interpretación y del cine y por qué fue especial para ti?

-Mi primera experiencia profesional fue con una función que se llamaba La Alegría de Vivir. La oportunidad me la dio mi profesor de teatro Paco Vidal Justo al acabar el curso con él y esa oportunidad que me dió Paco fue el inicio de mi carrera. Desde entonces tengo la suerte de no haber tenido un solo año sin proyecto teatral y siempre le deberé un buen pedazo de eso a Paco. Ahora que ya no está espero que se siga sintiendo orgulloso.

- ¿Por qué quisiste estudiar arte dramático y qué ha aportado a tu vida esta profesión?

-Yo he sido desde siempre una gran enamorada del Teatro concretamente de Shakespeare. Empecé queriendo estudiarle a él, luego a sus contemporáneos, luego la historia del teatro y así todo lo que lo rodea. Para mi esta profesión lo significa todo.

- ¿Cuán de importante crees que es la moda en el mundo del cine y viceversa?

-Creo que la moda ejerce un enorme papel tanto en el teatro como en la pantalla. Se descubre mucho del personaje a través de su vestimenta y viceversa. Tanto el traje como la forma en la que lo lleva un actor es una parte esencial de un proyecto. Yo he conservado siempre un pedazo de mis personajes al llevarme al finalizar un proyecto, un detalle de su vestimenta. Al final es su segunda piel.

- ¿Qué película admiras más a nivel estético o estilístico y por qué?

-No sé cuál admiro más. Seguro que ahora mismo no caigo en las que me hayan impactado más pero uno recuerda siempre el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann por las alas de Claire Danes, el tranvía de Brando por como le quedaba su camiseta blanca, los guantes de Gilda o la fantasía de vestuario en general de El Quinto Elemento.

Isabel Núñez

- Si pudieras elegir colaborar en el vestuario de una película con algún director, ¿cuál sería y por qué?

-La verdad que poder colaborar en el vestuario de alguna película siempre fue un sueño que ha estado en mi cabeza presente, estudiar cada personaje para reforzar su personalidad a través de la indumentaria me parece un trabajo asombroso. Pienso que a otra escala, por supuesto, pero al fin y al cabo cuando diseño para cada una de mis clientas hacemos un trabajo similar... Si pudiera elegir, sin duda apostaría por el talento español Almodóvar, Amenábar, Icíar Bollain o Isabel Coixet hacen trabajos espectaculares.

- ¿Alguna vez te has inspirado en una película o personaje para diseñar una colección o un vestido?

-Lo cierto es que no he partido nunca de ninguna película en concreto ni personaje, pero sí soy de parar películas y hacer fotos a vestuarios que me han llamado la atención.

-¿Sueñas con vestir a alguna actriz en concreto sobre la alfombra roja?(quién y por qué)

-Si pudiera elegir vestir a una actriz, sin duda elegiría a Penélope Cruz, ella es inspiración, no sólo es su profesión, sino como persona, como mujer.

-Has elegido a Mayte como musa. ¿Qué es lo que representa para ti?

-Con Mayte me une no sólo una amistad y relación profesional desde hace años, también una visión de la estética similar que hace que disfrutemos de la moda desde una perspectiva similar. Aprecia las cosas bien hechas, realizadas y pensadas con mimo y respeta mucho la artesanía. Además considero que tiene un estilo especial, elegante y coherente que hace que, a pesar del paso de los años, sea única.

© Borja de la Lama Sergio ya admiraba el trabajo en la pantalla de Verónica Echegui, antes de vestirla, un sueño que ha podido hacer realidad. La actriz, que está a punto de estrenar Yo no soy esa, una tierna comedia romántica, encarna ese glamour a pie de calle, que también se respira en este diseño de Berhanyer con el que posa “Desde siempre, he sabido que quería ser actriz, me encanta observar personalidades e interpretarlas” Verónica Echegui

Mayte de la Iglesia

- ¿Qué influencia ha tenido en tu vida el mundo del cine?

-Donde más influencia ha ejercido el mundo del cine en mí ha sido a través de su música. Desde adolescente comencé a comprar CD´s de bandas sonoras, y para mí fue un modo de acercarme a muy diversos estilos musicales, y bandas o cantantes muy variopintos. Sigo guardando todos esos CDs.

- ¿Y el de la moda?

-Con la moda vivo vinculada desde siempre. Mi familia tiene una fábrica de confección, y la industria de la moda es parte de mis conocimientos de un modo muy natural. La vertiente más "fashion" llegaría años después, al trabajar de modelo y, más tarde, como estilista, y consultora en contenidos digitales.

- ¿Cómo es tu relación en la actualidad con ambos mundos y que admiras de ellos especialmente?

-Moda y cine siempre han ido de la mano de muy diversos modos siendo el cine un motor de inspiración para muchas colecciones, y también siendo el cine el creador de nuevas tendencias, a través de su vestuario, o alfombras rojas. Y para mí son dos de las vertientes más a resaltar y que más me interesan.

- Ser modelo, es interpretar un papel frente a la cámara ¿cómo es Mayte detrás de los focos?

-Creo que me saben definir mejor los que me conocen que yo misma. Pero a grandes rasgos diría que soy una apasionada de mi trabajo (me encanta trabajar y estar enrolada siempre en nuevos proyectos), detesto aburrirme y en general soy una disfrutona (de la comida, de cualquier cosa que acontezca, de la familia, la pareja...). Ah, y tengo un sentido del humor no apto para todo el mundo. Isabel sabe que no tengo filtros así que nos reímos mucho siempre que estamos juntas.

- Inuñez te viste en los momentos más importantes. ¿Qué significa para ti la marca?

-Nos conocimos precisamente haciendo un reportaje para Hola hace 7/8 años y desde entonces no solo escojo sus prendas para momentos especiales sino que también somos equipo a la hora de crear el estilismo y concepto de sus desfiles y campañas, tanto de invitada, como de novia. Con lo cual conozco de principio a fin cada uno de sus modelos, e incluso, cómo están ejecutados desde el primer boceto, hasta el último detalle. Así que para mí es un placer colaborar con la firma, aunque tengamos que tener muchas llamadas cerca de la medianoche ¡porque menuda agenda tiene!

Lorenzo Caprile

-¿Qué significa, qué te aporta el cine para ti a nivel creativo?

-Para todos los de mi generación el cine ha sido fundamental, porque todos hemos crecido viendo películas, yo que todavía soy de los de ir al cine, incluso a los de sesión continua, y también peliculones que pasaban por tv. Porque yo el cine clásico lo he visto en tv. Pues entonces, conozco a los grandes diseñadores de vestuario; las grandes divas desde Greta Garbo a Grace Kelly, Joan Crawford, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, y, en España, Sara Montiel, que ha sido un gran icono en su época, también Carmen Sevilla, Cocha Velasco… Son todas referencias y referencias… Hay películas fundamentales para la historia de la moda como Atrapa a un Ladrón, con Grace Kelly; La ventana Indiscreta; Lo que el Viento se llevó… Películas con cuyas imágenes he crecido. El cine desde luego que es importante para mí a nivel creativo. Para toda mi generación el cine ha sido una parte muy importante de nuestra educación cultural y estética.

-¿Cuántas veces has colaborado diseñando vestuario para cine y teatro, y cómo ha sido tu experiencia en este sentido?

-Cine he hecho menos; he trabajado mucho más para el teatro, ópera, ballet, musicales… Me pongo a las órdenes del director, y mi misión es traducir, o hacer realidad, lo que él tiene en la cabeza.

-¿Por qué has elegido a Raquel para posar contigo?

-Tengo mucha confianza con ella, y siempre me dice ‘sí’. Ella tiene una silueta espectacular, es una mujer madura bellísima, una mujer ya hecha, y tiene una belleza morena muy española, muy racial, que me encanta. Llevamos siete años trabajando juntos, y nos conocemos muy bien.

-Si pudieras elegir un icono de estilo del Hollywood dorado, o del de ahora, ¿cuál elegirías?

-Hay muchos dúos de actrices y directores de vestuario… Grace Kelly con Edie Seth, también Ggrace con Heken Rose, que fue quien le hizo su vestido de novia…No podría elegir…

Raquel Sánchez Silva

- ¿Cómo dirías que es tu relación con el mundo del espectáculo y el cine?

-El cine siempre ha sido una de mis pasiones. He dedicado casi una década de mi carrera profesional a esta industria. He tenido la oportunidad de trabajar en Los Oscar en varias ediciones, he presentado la alfombra roja desde L.A, las galas en varias ocasiones desde Madrid y he hecho decenas de reportajes sobre el Making of de algunas de las series más icónicas de la historia antes de que llegaran las plataformas. También he presentado programas semanales de cine mucho más especializados y he tenido la suerte de entrevistar a muchos de los profesionales que nos asombran con su talento. El cine es una parte esencial de mi vida.

“Si pudiera elegir vestir a una actriz, sin duda, elegiría a Penélope Cruz. Ella es un referente, no solo en su profesión, sino como persona, como mujer”, Isabel Núñez

-Si te dieran la oportunidad de colaborar en algún momento con un gran director de cine, ¿a quién elegirías?

-Hay demasiados directores que me apasionan como para elegir uno. Solo me veo colaborando detrás de las cámaras y si me permites soñar, elijo un lugar privilegiado cerca de las directoras y los directores para verlos trabajar. Me encantaría verlos en su proceso creativo de cerca. ¿Nombres? Almodovar, Coixet, Bayona, Bollaín, Sorogoyen, Del Toro, Nolan, Scorsese, Carla Simon y me dejo muchísimos..

- ¿Y si tuvieras que elegir la estética de una serie o película que más te haya gustado o que recuerdes con especial cariño?

-Recuerdo con mucho cariño mi viaje para rodar un especial para Cuatro dedicado a la última temporada de Lost ( PERDIDOS) Yo soy muy fan de la serie y estar en Hawaii con ellos fue inolvidable. Los escenarios, los actores, sus creadores, Vivirlo de cerca fue un sueño y entrevistar a Terry O’Quinnn ( John Locke) sentados en la arena, mirando a la playa, fue algo que nunca olvidaré. La estética en ese caso es la pura naturaleza salvaje, no hay nada más impactante. Nunca he hecho nada era series de época, ni similares, pero como espectadora, a nivel estético, me quedaría con Dracula de Coppola, con Criaturas Salvajes de McNaughton, La Forma del Agua de Guillermo del Toro, El Quinto Elemento de Luc Besson, Blade Runner de Ridley Scott, Dune de Denis Villeneuve o Todo sobre mi madre de Almodovar.

- ¿Qué admiras de Lorenzo? ¿Cómo te hacen sentir los vestidos de Lorenzo?

-Lorenzo es mucho más que sus maravillosos vestidos. Los que tenemos la suerte de conocerlo bien, comprendemos la complejidad de sus creaciones desde su riqueza personal. Esos vestidos no dejan de ser el resultado de destilar todos sus conocimientos, su curiosidad, sus horas de lectura, sus dotes de observación… Caprile no sabe lo que es hacerte pasar desapercibida con una de sus creaciones. Creo que eso no sabría hacerlo. Llevar un Caprile es llevar un vestido que siempre será de película.

© Borja de la Lama Con un toque diferencial y mimo en los detalles. Así podríamos definir la manera de vestir, a invitadas y novias, de la firma española Inuñez, cuya diseñadora, Isabel Núñez de Armas, posa junto a su musa, amiga, y asesora Mayte de la Iglesia. Las dos apuestan por dos modelos elegantes, sin artificios, pero cargados de intención “El cine es un motor de inspiración para muchas colecciones, y creador de nuevas tendencias, a través de su vestuario, o alfombras rojas. estas son las vertientes que más me interesan” Mayte de la Iglesia