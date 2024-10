Aida Artiles, cuestión de estilo

El yoga se convirtió en su refugio en tiempos difíciles y, desde que lo descubrió, le ha acompañado en todas las etapas de su vida: Nueva York, Gran Canaria, y su parada más reciente, Madrid, ciudad a la que acaba de trasladarse. Confiesa que, ahora, se siente otra persona, una más feliz y conectada consigo misma, y esas buenas energías traspasan el objetivo. No te pierdas, en su entrevista más auténtica, a la nueva Aida Artiles.

Tras ocho años en Gran Canaria, la modelo Aida Artiles llega a Madrid con fuerzas renovadas. "Sentí que había acabado el ciclo que me llevó a vivir allí, como la apertura y cierre de mi escuela, y todo el aprendizaje que esto conlleva. Fueron unos años muy bonitos, profundos y necesarios", nos cuenta.

-Comenzaste en la moda siendo muy joven. ¿Cómo ha cambiado tu relación con ella?

-Hoy tengo una relación diferente con la moda. Después de tantos años y experiencia, la vivo desde otro lugar. Ahora disfruto mucho más que cuando era más joven, y me involucro más a la hora de elegir qué quiero mostrar, cómo quiero ir a eventos o qué quiero expresar a través de ella.

-Has trabajado para muchas firmas de moda, dentro y fuera de España. ¿Qué dirías que hace única a la moda española?

-En la moda española, siempre encuentro su punto clásico, elegante y, al mismo tiempo, cálido y acogedor. Lo interesante de la moda en España es que, según donde vivas geográficamente, verás un estilo diferente, y eso nos hace únicos.

"Hoy tengo una relación diferente con la moda. Después de tantos años y experiencia, la vivo desde otro lugar. Ahora disfruto mucho más que cuando era más joven"

-Además de modelo, eres profesora de yoga. ¿Qué te llevó a enamorarte de esta disciplina?

-Empezó siendo una actividad donde refugiarme, allá por el 2008. Y continuó siendo mi hogar en Nueva York, en 2011, hasta el día de hoy. Fue una revelación. Me llegó muy dentro de mí, me hizo cuestionarme mucho y tirar al suelo gran parte de la identificación que tenía con mi personaje. Me devolvió a la vida, como siempre digo. Me reconcilió conmigo misma, después de muchos años de incomprensión y lucha interna. Por eso, para mí, es una práctica muy poderosa, si se cultiva.

-¿Qué quieres que tus alumnos se lleven de tus clases?

-Que hayan conectado con ellos mismos de la forma más honesta y amable, sintiéndose que están en un lugar seguro.

"Mi forma de vestir puede variar según el día, pero normalmente voy desenfadada, cómoda, clásica y trato de encontrar siempre el punto 'menos es más", nos cuenta Aida. "Ahora, de nuevo, mi hermana (Ariadne Artiles) y yo volvemos a acompañarnos a eventos de trabajo, lo cual es siempre un regalo" "El yoga fue una revelación. Me devolvió a la vida, como siempre digo. Me reconcilió conmigo misma después de muchos años de incomprensión y lucha interna" "Estaba viviendo en Nueva York, y mi profesora de yoga me preguntó si quería formarme en el siguiente training que hacían en Costa Rica, y me lancé. Cuatro años más tarde, abrí un espacio en Gran Canaria", recuerda Aida.

-Además del yoga, ¿cómo te gusta cuidarte?

-Me gusta la vida en movimiento. Hago deporte. Nada fijo -salgo a correr, entreno fuerza y, a veces, hago clases dirigidas-, pero siempre pensando en lo que necesito para estar bien. También cuido mi parte energética y espiritual, asistiendo a talleres y retiros donde seguir nutriendo y cuidando la salud mental. Y, por supuesto, la alimentación, aunque de una forma mucho más flexible de lo que pueden pensar.

-Te has mudado ahora a vivir a Madrid. ¿Qué nuevos proyectos vas a llevar a cabo ahora, en la capital?

-Así es, he vuelto, pero es como si hubiera venido otra persona. Después de ocho años en Gran Canaria, vengo con una cabeza y una pila diferente. He venido a dar clases y a recibir, y a reconectarme con mi trabajo en moda y todo lo que surja a partir de aquí.

El yoga ha influido enormemente en la forma de ver la vida y el trabajo de la top canaria. "Cuando era más jovencita, tenía una mente muy rígida y estructurada", nos cuenta. "Demasiadas barreras de protección. La práctica me enseñó a tirarlas abajo poquito a poco, y a responsabilizarme de mis pasos y de la realidad que quiero experimentar y vivir hoy".

-Tienes buena sintonía con tu hermana, Ariadne. ¿Qué planes disfrutáis haciendo juntas?

-Compartimos muchas cosas. Nos encanta estar en la playa, hablando y, ahora, disfrutando con mis sobrinas; jugar a las palas junto al mar, fruto de la paciencia de nuestro querido padre. Un viaje a su isla favorita, como pudimos hacer este verano. Comer rico, charlar y disfrutar de baños en el mar. También me gusta compartirle cositas de yoga, para que profundice y comprenda su práctica, y compartimos recetas y ungüentos naturales. Y, ahora, de nuevo, volvemos a acompañarnos a eventos de trabajo, que eso siempre es un regalo.

-Tus textos, en Instagram, inspiran a muchas personas cada día. ¿Dónde encuentras la inspiración para escribirlos?

-Si soy sincera, mis primeros años fuera de la isla fueron muy duros para mí, y escribía mucho acerca de lo que sentía cada día. Era una liberación y, probablemente, terapia insconscientemente. Hoy en día, a través de Instagram, siento que puedo llegar a muchas personas y, de forma responsable; mientras yo libero a través de unas letras mis propias experiencias o aprendizajes, ellos pueden verse reflejados y observar que estamos todos en el mismo barco. Mostrarme así, sin más, siento que rompe muchas barreras y nos hace más humanos. Eso es lo que me inspira. Llegar a las personas y moverlas de tal forma, que nos conecte a todas.

La Gran Manzana fue donde Aida Artiles se encontró. Vivió allí entre 2011 y 2016, y la recuerda como una etapa de lo más enriquecedora a todos los niveles. "He vuelto a Madrid, pero es como si hubiera venido otra persona. Después de ocho años en Gran Canaria, vengo con una cabeza y una pila diferente. He venido a dar clases y a recibir, y a reconectarme con mi trabajo en moda" "¿Si me he planteado alguna vez escribir un libro? Me lo han dicho en muchas ocasiones y, a veces, siento que ya está escrito, sólo tengo que ordenarlo. Quién sabe..." Además del yoga y de cuidar su parte más espiritual, a Aida Artiles le encanta la vida en movimiento. Por eso, el deporte forma parte de su día a día. "Nada fijo, pero siempre pensando en lo que necesito para estar bien".

-¿Te has planteado alguna vez escribir un libro?

-Me lo han dicho en muchas ocasiones y, a veces, siento que ya está escrito, solo tengo que ordenarlo. Quién sabe…

Aunque vuelve a estar fuera de su tierra, el yoga le ha ayudado a sentirse feliz y plena esté donde esté.