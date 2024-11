Guía para vestir de color burdeos en una boda y ser la invitada perfecta

1 12

© @lendthelabel_eu

Con un choker tendencia y un vestido con textura

En ocasiones la magia del perfecto look de invitada, que termina por hacerse viral, no reside en una pieza especialmente rompedora sino en el tejido que se emplea para crear la prendas, su tratamiento y su textura. Es el caso de este diseño, que puede alquilarse en Lend The Label, con un material plisado, una opción sin mangas, con corte a la cintura y largo al tobillo, perfecta para bodas de otoño, que resulta más vistosa aún gracias a complementos como el choker.