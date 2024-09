Rosalía cumple 32 convertida en icono: así ha logrado influir en la moda con su estilo nada convencional

© Getty Images Rosalía en Paris Fashion Week

La prensa califica sus elecciones de visionarias y quizá no se equivoquen. Aunque ella simplemente fluye y se expresa a través de su estilo, que en una entrevista describía como "50% ángel, 50% diabla y 100% yo misma". Admitía también recientemente a Highsnobiety que usaría el término "choni" para definir su gusto por la moda cuando era más joven: "Un intento de parecer elegante, pero la mayoría de las veces acaba pareciendo hortera. Me encanta divertirme y experimentar con la ropa. Últimamente me gustan mucho las camisetas gráficas que me hacen reír".