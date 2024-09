Gabriela de León: un futuro inspirador

Su vida no se diferencia mucho de la de cualquier chica de su edad en etapa universitaria y, sin embargo, Gabriela de León transmite en sus palabras una mezcla de madurez y sabiduría innatas. De sus padres, Condes de Lebrija, confiesa haber aprendido la capacidad de disfrutar de los pequeños momentos, y admira el amor que se profesan tras décadas de matrimonio. Gabriela prefiere no gastar un minuto en soñar qué le deparará el mañana, pues prefiere exprimir el presente.

© Chesco López Sobre estas líneas, muy sofisticada, con un vestido palabra de honor, de Carolina Herrera, y joyas, de Fahoma

-Naciste y creciste en Sevilla, pero ahora vives en Madrid, ¿cómo está siendo la experiencia?

-El ritmo de vida en Madrid es otro. Aquí surgen todo tipo de planes con mucha gente distinta y a todas horas, por eso es una de las ciudades más atractivas a todos los niveles. Cuando me mudé a Madrid, el hecho de vivir en un piso con amigas supuso cierta carga de responsabilidad, pero lo superamos rápido.

-Te vemos posando con las últimas tendencias en moda de fiesta. ¿Cómo entiendes la moda y cómo defines tu estilo?

-Siempre he mostrado gran interés por la moda y mi afán por aprender sobre las tendencias más rompedoras del momento va en aumento. No tengo un estilo muy claro, pues siempre he creído que la elegancia está en la discreción, e intento aplicar esto a mi forma de vestir. Por otro lado, reconozco que me gusta llevar un toque moderno dentro de lo clásico.

En una de las salas de la casa Palacio Condesa de Lebrija, que data de los siglos XV y XVI, posa Gabriela de León con un escultórico diseño en burdeos, de Vicente Marcos; y pendientes, de Roger Vivier

-¿Cuál es esa prenda que nunca falta en otoño en tu armario?

-Una bota de tacón me parece imprescindible. Siempre estoy subida a ellos, elevan el “look” y te hacen estar mucho más estilizada y favorecida.

-Este reportaje se ha realizado en un lugar muy importante para ti, como es el Palacio de Lebrija. ¿Qué nos puedes contar de él?

-La historia, antigüedad y esencia que guardan estas paredes son para nosotros el mayor símbolo de unidad familiar y respeto a todos nuestros antepasados que, como nosotros, han puesto su empeño en conservar este lugar tan especial para la familia. A día de hoy, es principalmente mi tía, Isabel de León y Marquesa de Méritos, quien hace posible que la casa esté siempre maravillosa.

© Chesco López Posando desde las majestuosas escaleras de piedra de este solemne palacio familiar, nuestra joven y bella protagonista lleva un vestido negro con estructura floral dorada, a modo de escultural detalle en la espalda, de Isabel Sanchis

-Estudias Administración de Empresas y Derecho Bilingüe… ¿En qué te gustaría especializarte, una vez que acabes tus años como estudiante?

-Por el momento me centro en mis resultados académicos, las tomas de decisiones laborales llegarán un poco más tarde, aunque -bien es cierto- que me atrae el mundo de la moda, no tanto desde el lado del diseño, sino desde un enfoque empresarial. Me llama la atención el comportamiento de este sector y la manera en que las grandes marcas desarrollan sus modelos de negocio, trabajando año tras año para ser las favoritas a ojos del consumidor.

-¿Cómo te gusta imaginarte en unos diez años?

-En lo profesional, no soy muy propensa a pensar en mi “yo” de un futuro tan lejano. Me gusta vivir el momento y centrarme en el presente, creo que es la verdadera forma de construir los cimientos para un futuro prometedor, siempre con la idea de estudiar y trabajar, dando lo mejor de mí. Y en lo personal... ¡Dios dirá!

© Chesco López En esta artística imagen, rodeada de siglos de historia y arte, Gabriela de León nos muestra esta original propuesta en negro, con un gran tejido blanco superpuesto en forma abullonada, de Vicente Marcos, que combina con joyas, de Suarez

-Además de la moda, amas el placer de la lectura. ¿Cuál es el último libro que has leído?

-Desde pequeña, siempre vi a mi madre con un libro en la mano, esto favoreció que yo desarrollase ese amor por los libros. Y aunque mis lecturas suelen ser de historia, de la cual soy una gran apasionada, “Habitos atómicos”, de James Clear, tiene un mensaje motivador, busca cultivar hábitos saludables y construir un camino hacia el éxito personal.

-Montar a caballo y hacer salto también están entre tus actividades favoritas. ¿Qué te aporta especialmente este deporte?

-Mi abuela, Isabel de Chiris, Marquesa Vda. de Blegua, era una gran aficionada y fue ella la culpable de transmitirme la fiebre por los caballos y el salto. Me encantaba sentarme con ella a ver sus fotos de cuando solía rejonear... Desde niña, he practicado esta gran afición.

Actualmente reside en Madrid, pero el arraigo a su Sevilla natal es claro. Con un conjunto negro de dos piezas, compuesto de top de manga larga y falda con pequeño vuelo, de Nina Ricci, y pendientes, de Fahoma, Gabriela nos muestra este bello marco de las estancias del Palacio de Lebrija, repleto de ornamentos propios de la arquitectura andaluza. El disfrute por las cosas pequeñas y cotidianas, así como por su entorno más cercano, son un ancla vital para Gabriela. Sobre un espectacular suelo de mosaico romano, posa nuestra protagonista con un vestido bicolor cuajado de lentejuelas, de Schiaparelli

-¿Llevas a cabo alguna rutina diaria que te haga sentir sana y en forma?

-Me gusta cuidarme, hago deporte siempre que puedo, además me ayuda mucho a despejarme en epocas de más estrés. A nivel alimentación, no lo miro mucho, generalmente como sano y equilibrado. En cuanto a skincare, soy fanática de las cremas y me encanta ir cambiando, pero nunca puede faltar protección solar antes de salir de casa.

-Tus padres, Eduardo de León de Chiris y Fátima Tassara, Condes de Lebrija, son los grandes pilares en tu vida. ¿Qué valores te han transmitido?

-Me miro mucho en ellos, de manera individualizada y como matrimonio. Ojalá pueda formar una familia con las ganas y el amor que demuestran en su día a día. Las lecciones de respeto, saber disfrutar de los pequeños momentos, y la importancia del tiempo en familia siempre serán la base de la educación de mis padres hacia las tres hermanas.

-¿Quiénes son tus otros grandes apoyos en tu vida?

-Sin duda, mis abuelas.

© Chesco López Gabriela, que ha aprendido de su madre el amor por los libros, y de su abuela, el placer de montar a caballo, posa con vestido, de Zimmermann; anillo, de Suarez, y pendientes, de Fahoma