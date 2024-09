Rosalía llega a Nueva York dispuesta a conquistar la Fashion Week con su atrevido vestuario

Fue a finales del mes de julio cuando Rosalía aparecía en un evento exclusivo en París con un romántico diseño lencero con transparencias de Dior Alta Costura, demostrando su consolidada alianza con la industria de la moda. Ahora, de vuelta a la rutina y tras disfrutar de las vacaciones de verano, se ha dejado ver paseando por las amplias avenidas de la Gran Manzana y con un maratón de looks que para nada ha pasado desapercibido. Ella misma ha sido quien ha compartido con sus más de 27 millones de seguidores en las redes sociales que está de regreso a la ciudad que no duerme enfundada en un conjunto de lo más otoñal: minivestido ceñido, cárdigan de punto, medias tupidas y taconazos de infarto.

© rosalia.vt

A pesar de esta propuesta oscura que tan bien encaja en su vestidor, nos ha resultado peculiar un detalle que ha incluido en los demás looks que ha llevado durante sus paseos mañaneros en los que ha coincidido y saludado a algunos fans. No la hemos visto una vez, si no que hasta en cuatro ocasiones se ha dejado fotografiar por los paparazzi a pie de calle luciendo prendas especiales que nadie podría defender mejor que ella, capaz de arriesgar (¡a veces demasiado!) y salir airosa. Desde que se subió por primera vez al escenario, su fama ha crecido como la espuma, un reflejo que encontramos en su repertorio de ropa, y, ¿qué es lo que tienen en común estos conjuntos? Una pista: está en sus pies.

© Getty Images © Getty Images

Por un lado, la encontramos luciendo un divertido vestido de invitada con un estampado fantasía que combina varias tonalidades, desde el morado al amarillo. Con tirantes medianos, escote en 'V', cuerpo ceñido y vaporosa falda con volantes y de corte asimétrico, ha sido una buena elección porque... ¡es vintage! Se trata de una creación de Issey Miyake en colaboración con Aya Takano que apareció por primera vez en pasarela en la línea Otoño/Invierno 2004. Y el complemento estrella es.. ¡unos mules blancos en pico!

© Getty Images © Getty Images

Continuando con el mismo calzado, también pertenece a temporadas pasadas y es un auténtico tesoro entre las prescriptoras, ha estrenado el que podría ser el vestido favoritos de sus amigas del famoso y mediático clan Kardashian-Jenner, como Kylie, Kendall y Kim. La que entona Despechá alrededor del mundo, ha optado por minivestido en tono gris perla con detalles drapeados, abertura en la espalda y los costados, sin olvidar la divertida microbufanda de rayas blancas y negra que rodea su cuello. ¡Y esto no se queda aquí!

© Getty Images © Getty Images

Los fotógrafos la han cazado bajando de un coche mientras lucía un sencillo vestido negro de corte midi, escote en 'V' y falda abullonada (una de las tendencias estrella del momento), combinado con el clásico cárdigan de punto que adoraban nuestras abuelas tiempo atrás. Y si bajamos la mirada, nos encontramos en sus pies con los ansiados tacones destalonados de Manolo Blahnik, conocidos como Maysale, en color rojo y su reconocida hebilla a tono que se ha colado en el vestidor de las chicas que adoran invertir en accesorios que sobreviven al paso del tiempo.

© Getty Images

Para nuestra sorpresa, Rosalía ha dado un paso más allá desafiando a todos y luciendo un atrevido total look de sello deportivo en tono rosa, que estaría aprobado por Paris Hilton porque nos recuerda a los que lucía en los 2000. El de la arista está compuesto por un cortísimo crop top en rosa que deja a la vista tu tonificado torso, los microshorts a conjunto de la gorra beisbolera de terciopelo, y zapatos puntiagudos negros que completa con unos calentadores, ¡un gesto de lo más Y2K!