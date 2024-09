La última compra 'vintage' de Olympia de Grecia: un minivestido de seda e inspiración asiática

No hay nada que frene a Olympia de Grecia, al menos en términos de estilo. En su amplio y envidiado armario podemos encontrar todo tipo de piezas, desde trajes de Alta Costura hasta vestidos tradicionales como el que lució hace unos días para una boda tirolesa en las montañas de Baviera en la que coincidió con la princesa Eugenia de York y Sassa de Osma. Y esta vez vuelve a dar que hablar tras su último y divertido posado que no ha pasado desapercibido por la elección de su look, ¿iba a una fiesta temática?

© olympiaofgreece

Pocos son los datos que sabemos sobre el día a día de la princesa, pero aunque la sangre azul recorra sus venas y eso le haya abierto las puertas para adentrarse en el mundillo, es cierto que su pasión por la moda y el buen sentido del gusto que le caracterizan, le han ayudado a encontrar su sitio en la industria. Brillos, encajes, transparencias, pedrería... Es capaz de defender cualquier tendencia a pie de asfalto con gran estilo, y esta vez, a unos días de dar comienzo Paris Fashion Week a la que suele acudir (¡e incluso desfilar para varias marcas!) lo hace enfundada en un minivestido estampado de inspiración asiática.

© olympiaofgreece

¿Quién firma su look?

Este álbum de imágenes en el que aparece con su amiga Colby Mugrabi y que han compartido en las redes sociales, demuestra que han hecho matching, es decir, han combinado sus estilismos para... ¿ir a un evento privado? ¡Todo puede ser posible! Y como grandes amantes de la materia, hemos descubierto que la elección de Olympia se trata de un exclusivo y maravilloso diseño rojo con los clásicos motivos chinos, de cuello maho, manguita corta y falda de corte asimétrico, está confeccionado en seda, ¡y es vintage!

© olympiaofgreece

Este gesto nos asegura la gran suerte que tiene de optar por piezas de archivo con más de 20 años de historia como la que ha lucido este fin de semana. Un look de sobresaliente casi imposible de encontrar en las diferentes tiendas especializadas, ¡y muchos menos comprarlo! Pero ella, una vez más, nos afirma que puede conseguir todo lo que se proponga. Pero, ¿quién firma este atuendo que hoy se ha convertido en nuestro protagonista? Concretamente pertenece a la colección Primavera/Verano 2003 que presentó el italiano Roberto Cavalli sobre la pasarela en Cannes.

Lo ha completado con unas altisimas sandalias de tacón negras adornadas con cristales, es el modelo Tequila 105 de Aquazzura que localizamos por 1.150 euros. Además, en su hombro destaca un bolso que cae con una cadena metálica, también bañada de un patrón de inspiración asiática que encaja fenomenal con el minivestido de sello italiano.