El moño de bailarina de Olympia de Grecia y otros recogidos de las 'royals' que son supertendencia

Si viajamos un par de siglos atrás, encontramos a la reina Maria Antonieta inspirando a la corte y al pueblo con sus lujosos trajes y zapatos, pero también con los extravagantes tocados. Complemento que ha pasado a ser todo un icono de estilo en su guardarropa y que puedes ver reinterpretado en la película homónima que protagoniza Kirsten Dunst. Este precioso y divertido legado de belleza ha seguido intacto entre la monarquía europea aunque con variaciones, tanto que, las veinteañeras han dejado a un lado este tipo de accesorios barroco y apuestan por recogidos más desenfados y fáciles de hacer y lucir cualquier ocasión. Como Olympia de Grecia, gran fan de uno de los peinados de moda que copiarás hoy mismo.

No hay temporada que la princesa de raíces griegas y afincada en Nueva York no lleve el pelo recogido, uno de sus sellos más característicos hasta el momento. Ya sea en bodas de las aristocracia alrededor del mundo o en eventos con amigas, la hija de Pablos de Grecia y Marie-Chantal suele optar por equilibrar su peinado con el look. En esta ocasión, acompañando a su amiga la modelo Ella Richards, ha optado por un top bicolor, vaqueros rectos de corte noventero y el favorecedor moño bailarina, ese que deja el rostro totalmente al descubierto y que te salva de cualquier plan cuando tienes un bad hair day. Pero si prefieres una versión más sofisticada, ficha la opción de esta royal británica.

Amelia Windsor es uno de los rostros más esperados durante las Semanas de la Moda. Gran fan de la industria, no falta a ninguna jornada dejándonos conjuntos de diez con trajes de ensueño, maquillajes de inspiración de invitada y recogidos originales. Durante su paso por la ciudad de París demostró que una trenza puede ser ese toque atrevido que da un plot twist al estilismos. Lo hizo con un trenzado de raíz muy ajustada a la cabeza y dejó algunos de los mechones de delante sueltos para crear ese efecto más informal. Puede parecer complicado, pero este sencillo zigzag puede ser la clave para convertirte en la más atrevida de la cita. Pero si lo tuyo no son ni los moños bailarinas ni quieres invertir el tiempo en trenzas, sabemos quién será tu referente, una pista: vive en Mónaco.

La sencillez es la palabra que define el armario de su hermana Carlota Casiraghi, y ahora también su estética beauty. Con 22 años Alejandra de Hannover es una de las aristócratas más influyentes, sus looks siguen la linea básica, al igual que su peinados. Ya lo dijo Coco Chanel, la simplicidad y ser fiel a una misma es el arma infalible de toda amante de la moda, por eso no nos extraña que suela lucir coletas altas y desenfadadas, esa que has llevado durante toda la infancia y adolescencia. Ahora volverás a llevarla, ¡pero con mucho más estilo y con el aprobado de las chicas de la realeza con mejor sentido del gusto!