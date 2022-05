Carlota Casiraghi, espectacular en la Croisette con el escote que adoran reinas y aristócratas

Fue hace 35 años cuando Diana de Gales deslumbró a su llegada al Festival de Cannes enfundada en el que es hoy uno de los looks más conocidos de su armario, aquel vestido azul pastel de Catherine Walker inspirado en el que llevó Grace Kelly en una de las escenas To Catch a Thief. Ahora, ha sido la nieta de la actriz y eterna princesa de Mónaco, Carlota Casiraghi, la que nos ha dejado sin palabras por su paso por la alfombra roja con un espectacular diseño de su casa de costura de cabecera que vas a querer copiar para tu próximo look de invitada.

No hay ocasión que no nos demuestre que la clave para triunfar reside en la sencillez y naturalidad. Y es que ser uno de los referentes de estilo más inspiradores de la última década, ha hecho que la aristócrata siga los pasos que dieron tiempo atrás su abuela y su madre aliándose con poderosos modistas. Ella mantiene una estrecha relación con Virgine Viard, la que fue mano derecha de Karl Lagerfeld y que ahora dirige los hilos de Chanel. Por eso no nos extraña que en cada importante ocasión como esta aparición en la Croisette que ha llegado con su marido Dimitri Rassam y han visto la presentación de la película Frère et soeur, cinta que dirige Arnaud Desplechin y protagoniza Marion Cotillard y Melvil Poupaud, confíe en el ingenio de la francesa. Lo ha hecho con una favorecedora y glamurosa pieza con cierto sello noventero que ha pasado a ser todo un básico en el armario de las expertas como ella por varias razones.

Se trata de un modelo de silueta 'A' en satén azul marino firmado por la maison parisina de la que es embajadora. Un delicado vestido halter que se ciñe elegantemente a la cintura dejando una bonita caída en la falda que recuerda a los trajes del antiguo Hollywood, sí aquellos que lucía Kelly en las premiers. Pero a pesar de la belleza de la sencillez de este vestido, uno de los detalles que más han sorprendido estaba en su espalda, el diseño se cruza con finas tiras unidas por un pequeño aplique joya con una perla dejando así a la vista su fibrosa figura. Carlota se ha dejado llevar por el bonito escote que adoran las reinas y aristócratas, aquel que deja al descubierto delicadamente los hombros y clavículas, es el favorito de la reina Letizia, Rania de Jordania y de veinteañeras como Olympia de Grecia y Amelia Windsor.

Entre los apliques de lentejuelas, plumas y capas de tul que hemos visto pasearse por las escaleras de Cannes, el estilismo de Casiraghi es un sobresaliente con el que confirma su buen conocimiento sobre la moda y saber qué siluetas encajan a la perfección con su cuerpo. Pero sobretodo la clave para hacer que un traje satinado sea la próxima tendencia que veremos en los eventos más exclusivos del panorama, que ella ha completado un romántico recogido bajo en un moño estilo bailarina, pendientes y brazalete de diamantes y cartera acolchada.

La inspiración detrás de su look

Y atención, porque si hace más de tres décadas Lady Di se inspiró en Grace Kelly, ahora ella lo hace nada más ni menos que en el exquisito repertorio de su progenitora, Carolina de Mónaco, quien también asistió a esta cita con el Séptimo Arte enfundada en piezas inolvidables. Hoy encontramos una entrañable conexión entre Carolina y el vestido negro de tirantes con escote redondo y detalles drapeados en la parte inferior que estrenó en la edición de 1989, y sí, ¡también las joyas son similares!