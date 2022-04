El look de Carlota Casiraghi que se ha colado en 'And just like that'

Después de años de rumores y meses de gran expectación, el pasado diciembre volvían los inolvidables personajes de Sexo en Nueva York (a excepción de Samantha) en una nueva serie bautizada And Just Like That. Aunque estos esperados capítulos han despertado opiniones de todo tipo y han dividido a la audiencia sobre el desarrollo de las protagonistas casi dos décadas después, podemos afirmar que todos los espectadores coinciden en que uno de los grandes puntos fuertes de la ficción continúa siendo la moda. A cargo en esta ocasión de Molly Rogers y Danny Santiago, los looks de Carrie, Miranda y Charlotte siguen siendo fieles a su esencia y esconden curiosas anécdotas. Te desvelamos algunas de las que hemos podido apreciar en los últimos episodios emitidos.

Una conexión entre Carlotas

En el séptimo episodio de esta primera temporada, Charlotte nos deja varios conjuntos para el recuerdo, todos caracterizados por esa feminidad y elegancia atemporal que tanto la definen. En una de las escenas, en las que aparece hablando con su hija Lily, el personaje de Kristin Davis aparece con un jersey de punto de Chanel, un diseño de cuello a la caja y botones en los hombros adornado con un original estampado bicolor que conforma ondas horizontales en las que se puede ver el tradicional monograma de la doble 'C'. En cuanto lo vimos, supimos que nos sonaba de algo, y no solo de haberlo visto entre las propuestas de la marca... sino en otra Carlota.

En julio del año pasado, Carlota Casiraghi asistía al Concurso Internacional de Saltos de Montecarlo junto a su madre y su hijo con un vestido de Chanel (firma de la que es embajadora y para la que se subía a la pasarela esta misma semana) con el mismo patrón que el jersey de Charlotte. En su caso, en lugar de fucsia es negro y está confeccionado en un tejido algo más ligero, pero, como es evidente, pertenecen a la misma colección y la conexión es innegable.

Otras curiosidades de moda

Como decimos, los looks de las protagonistas son uno de los puntos más comentados de la serie, y no nos extraña. En el caso de Carrie, los encargados de vestuario han querido mantener varias piezas vintage que llevó en Sexo en Nueva York, como el abrigo color caramelo que luce durante su cena con Seema en el capítulo emitido el pasado jueves. Mención aparte merece el bolso con el que lo combina, un impresionante bolso de Fendi que tiene mucha historia. Los verdaderos fans de la ficción original seguro recordarán el momento en el que, en la tercera temporada, Carrie es asaltada por un hombre que le pide sus zapatos y su bolso, a lo que ella contesta una frase que ya ha pasado a la historia de la pequeña pantalla: "No es un bolso, es un baguette", haciendo referencia al nombre del famosísimo bolso.

Desde entonces, la relación entre SJP y este modelo ha sido tan estrecha que ha llegado a protagonizar una campaña para la casa italiana volviendo a pronunciar esas palabras, y ahora ha diseñado junto a ella esta nueva versión brillante cuajada de maxilentejuelas fucsias con correas de cuero en burdeos y hebilla con logo FF. Aunque todavía no se encuentra a la venta (se lanzará a mediados de febrero), Carrie ha sido la primera afortunada en poder llevarlo.