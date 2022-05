Alejandra de Hannover, hermana de Carlota Casiraghi, adelanta los dos vestidos de este verano

No es muy complicado lograr impactar con tus estilismos -aunque sean sencillos- cuanto tienes en en casa a tres importantes referentes de estilo europeos como son Carlota Casiraghi, su madre Carolina de Mónaco y su eterna abuela, Grace Kelly. Siguiendo sus pasos, Alejandra de Hannover demuestra en cada aparición pública que ha aprendido buenas elecciones de moda de las mejores profesoras, y este fin de semana ha acudido junto a otros rostros de la familia real al Grand Prix de Mónaco. Importante cita en la que ha lucido dos vestidos ideales en los que te inspirarás para tu próxima maleta veraniega, porque además de ser bonitos y cómodos, ¡favorecen muchísimo!

De la mano de su chico, BenSylvester Strautmann, la veinteañera ha pisado el asfalto con el color estrella de la temporada, ese que se ha colado en los armarios más exclusivos del panorama: el naranja. Un tono cítrico atrevido pero que ayuda a potenciar el ligero bronceado de la piel y aporta ese efecto 'buena cara' sin necesidad de llevar demasiado maquillaje. Ella lo ha hecho con un sencillo diseño de inspiración vintage de la marca Batsheva, un modelo corto y cuello cerrado confeccionado en popelín, estampado con pequeñas flores blancas y hombreras abullonadas, muy al estilo Daphne Brigerton.

Una opción perfecta para las últimas noches de primavera cuando bajan las temperaturas y que puedes encontrar en la plataforma de Net-A-Porter por 326 euros. Como gran fan de la industria de la moda que es, Alejandra ha optado por añadir un toque diferente y más divertido con un par de tacones destalonados en tono zanahoria y puntera cuadrada, obra de Bottega Veneta, bolso de hombro y gafas de sol ovaladas, ambas piezas de Celine. La nieta de la actriz de Hollywood nos ha regalado otro look atemporal para lucir cualquier día de vacaciones, sigue leyendo para descubrir qué marca ha conquistado su vestidor.

Ni brillos ni aplicaciones fantasía, la sencillez ha sido la clave de estilo para su segundo conjunto que ha estrenado este domingo en el circuito de carreras de coches y nos ha encantado por desprender simplicidad y sofisticación. De tirantes, con el favorecedor escote cuadrado -una de las tendencias del momento- y corte en la cintura que marca de forma elegante la figura, este diseño vaquero midi con una hilera de botones en contraste en rojo confeccionado en algodón y bajo el nombre Laura, está disponible en la nueva colección de la conocida firma HVN.

La de Hannover ha optado por un precioso bolso acolchado rojo y cadena dorada de Chanel, zapatos de tacón cómodo con puntera bicolor de Fabrizio Viti y las mencionadas gafas de sol de la casa francesa. Un look de diez para cuando no sabes que ponerte, ya que es de esos vestidos vaporosos con falda en silueta 'A' que no pasan de moda y puedes combinar tanto con zapatillas como con sandalias de tacón y alpargatas, sin lugar a dudas, es esa opción muy femenina y fresquita que te salva de cualquier plan de última hora. Si quieres hacer como la aristócrata de Mónaco y lucirlo en tus próximas citas e incluso para ir al trabajo, ¡puede ser tuyo por 495 dólares!