El vestidazo drapeado que ha unido a Camille Razat y Margot Robbie

No hay día en el que no queramos convertirnos en un personaje más de Emily in Paris. Poco después de aterrizar en Netflix, la serie se hizo con la etiqueta de fenómeno de masas y no fue para menos. Una trama atractiva, unos actrices (y actores) que siguen siendo EL momento y un vestuario (a cargo de la icónica Patricia Field) que no deja de deleitarnos por mucho que transcurran las entregas. Elecciones de estilo que provocaron que no pudiéramos apartar la mirada de Camille, la joven que, siendo interpretada por Camille Razat, nos descubrió cómo versionar, como buena expertas en moda, la corriente effortless en clave francesa. Es decir, de la forma más elegante y chic posible.

Dentro y fuera del set de rodaje. Porque sí, Razat no solo nos atrapa con sus propuestas en pantalla, también lo hace a pie de calle (o de alfombra roja). La actriz, junto a sus compañeros de reparto, deslumbró en Roma el pasado martes con motivo de la premier de la segunda parte de la cuarta temporada, que llega hoy, 12 de septiembre, a la plataforma de streaming. Mientras que Lily Collins se presentó con un vestido metalizado en dorado de tirantes joya perteneciente a la colección Otoño/invierno 2024 de Schiaparelli, la modelo natural de Toulouse se enfundó en un look customizado por Atelier Versace.

La intérprete sorprendió en photocall con una creación que la une a Margot Robbie, pues la protagonista de Barbie llevó en la red carpet de los Oscar 2024 un estilismo de lo más similar, confeccionado, además, por la misma maison. La conocida por aparecer en The Disappearance posó frente a las cámaras en la ciudad italiana con una ecuación tan arriesgada como glamurosa. Se trata de una pieza en cuero negro de busto encorsetado con tirantes y falda larga con drapeado en la zona de la cadera, prenda que se diferencia de la de Robbie porque la de esta estaba cuajada de apliques brillantes y contaba con un escote de palabra de honor.

© Getty Images © Launchmetrics Spotlight

Camille remató su sensual cóctel de femme fatale con zapatos de tacón con puntera en pico a tono y joyería de Messika. Un espectacular collar de varios hilos con el que añadió altas dosis de sofisticación a la construcción. Tampoco pasó nada desapercibido su cambio de look en términos de cabellera: la cinéfila dejó atrás su melena rubia para convencernos con una cabellera castaña liderada por un flequillo arty que copiarán las futuras invitadas esta próxima temporada.