Sara Carbonero estrena en Panamá el pantalón fluido de Zara que resolverá tus conjuntos de playa o ciudad

Después de pasar unos días de desconexión en Almería junto a su grupo de amigas, Sara Carbonero se embarcó hace una semana en un largo viaje al otro lado del mundo. La periodista ha estado en Panamá como parte de un proyecto de Unicef, organización de la que es embajadora desde el 2018. Una experiencia que requería horas de caminata por terrenos difíciles y lidiar también con el a veces complicado clima tropical de esta zona de Centroamérica. Consciente de ello, ha optado por llevarse un equipaje en el que ha primado la practicidad, con básicos cómodos, lisos y en colores neutros fáciles de combinar.

© @saracarbonero

Y no hemos podido evitar fichar una de las combinaciones que ha lucido durante su último día en el país que une Colombia con Costa Rica. La presentadora ha explicado que pudo disfrutar de cuatro horas libres en la capital panameña antes de subirse al avión de regreso a Madrid, donde aprovechó para conocer la gastronomía local y recorrer algunas de sus calles. Una ocasión para la que optó por prendas propias de un fondo de armario cápsula minimalista.

Combinaba una camisa de lino en azul claro con una camiseta de tirantes blanca y el que nos ha parecido la estrella de este conjunto. Hablamos del pantalón de cintura alta elástica en gris topo, una pieza que completaba con sus ya icónicas Converse de plataforma y suela chunky.

© @saracarbonero

Y si estabas pensando en copiarlo, tenemos buenas noticias: se trata de un diseño de Zara que encontrarás en la web bajo el nombre de 'pantalón estructura' (22,95 euros). La firma gallega suele incluir cada año de forma atemporal en sus colecciones modelos de este tipo, fluidos y ligeros, en diferentes colores. En esta ocasión han apostado por uno ajustable con cordones y tejido ligeramente plisado, que se encuentra disponible hasta en seis colores diferentes, todos ellos neutros y fáciles de combinar, y uno estampado.

© Zara

Desde el gigante de Inditex proponen sofisticarlo conjuntándolo con una blusa romántica e incluso podríamos llevarlo con unas sandalias de tacón en un estilismo más formal. Claro que también encaja con zapatillas deportivas en un viaje que requiera largas caminatas, como ha demostrado Sara Carbonero.

Aunque el destino de la periodista no ha sido precisamente una escapada: "Camino de conocer una realidad terriblemente dura y sobrecogedora. Sé que será un viaje difícil tanto física como emocionalmente", escribía en redes sociales horas antes de volar a Panamá. En su paso ha conocido a familias que afrontan una situación migratoria muy complicada dentro del país. "Desde 2018, por circunstancias de la vida, no había podido volver al terreno con Unicef. Ni siquiera tenía claro que pudiera volver a hacerlo nunca más. Me siento una privilegiada por poder vivir todas estas experiencias y aportar mi granito de arena", aseguraba.