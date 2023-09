El look de Sara Carbonero para invitadas versátiles: vestido 'nude' y sandalias con truco

Después de unas intensas vacaciones de verano en las que nos ha deleitado con una maleta repleta de looks relajados de inspiración boho, Sara Carbonero se encuentra de nuevo en Madrid, donde ha retomado los eventos marcados en su agenda. La presentadora asistía esta mañana a los Premios Unicef, agencia de la que lleva siendo embajadora desde el 2019, optando por un conjunto más formal con el que lograba un minimalismo de lo más elegante. Un look de invitada al que aplicaba una sencilla fórmula que no solo convierte su elección en una muy fácil de conjuntar, sino también en una reutilizable.

- Sara Carbonero apuesta por la comodidad para la vuelta a la rutina con un conjunto pijamero

La periodista elegía un sofisticado vestido liso en color nude, un tono capaz de encajar con las diferentes opciones de la paleta cromática, permitiendo infinitas combinaciones. Un diseño de manga larga con cuello redondeado y escote en pico, que completaba con sandalias transparentes, aquellas de PVC que irrumpieron en el street style a comienzos de año y que las prescriptoras han escogido como uno de sus comodines más prácticos.

- Los trucos de los looks de invitadas vistos en el Festival de Venecia

Con tiras cruzadas sobre el empeine y un pronunciado tacón rectangular, estos naked shoes permiten fusionarse con vestidos (o vaqueros) de cualquier color, logrando alargar las piernas gracias a su diseño translúcido. Unos pendientes largos plateados y diversos anillos de pedrería, ponían la guinda a este conjunto tan versátil.

- Sara Carbonero hace viral el vestido de lino (rebajado) que realza el escote y combina con todo

¿Quién firma su look?

Se trata de un vestido made in Spain, firmado por el diseñador Jorque Vázquez, perteneciente a su nueva colección Otoño/invierno. Una pieza confeccionada en crepé (580 euros) con silueta entallada en cintura que, en su versión original, incluye un fular en el mismo tejido, del que la presentadora ha preferido prescindir.