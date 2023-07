Sara Carbonero tiene el look estrella del verano: un vestido de crochet rebajado por menos de 40 euros

¿No tienes preparada la maleta de vacaciones aún? ¿Ni siquieras has pensado qué llevarte? No te preocupes, porque hemos dado con la prenda que vas a querer lucir continuamente, del día a la noche con diferentes complementos y calzado. Y todo gracias a... ¡Sara Carbonero! Su armario cargado de diseños bohemios son la inspiración perfecta para vestir bien este verano, después de triunfar con un look de lo más festivalero, ahora su última publicación en las redes sociales nos demuestra cuál es su compra estrella que favorece a todas, independientemente de la talla que tengas.

Dejando a un lado los vaqueros atemporales que suele combinar con tops, en esta ocasión nos enamora con una propuesta ideal que funciona fenomenal tanto para una noche en Ibiza como una tarde de chiringuitos en las playas de Andalucía. Aprovechando que aún hay algunas piezas rebajadas en nuestras tiendas favoritas, la presentadora de televisión no ha dudado en añadir a su repertorio de esta temporada un vestido calado muy especial con el que además puedes sobrevivir guapísima a las altas temperaturas. Y lo que más nos gusta es cómo lo ha combinado creando una imagen de sobresaliente.

Es un modelo bañado en blanco roto y finos tirantes, con el favorecedor escote en 'V' y largo hasta los tobillos que está creado a partir de la maravillosa técnica de crochet que nunca pasa de moda. ¿Dónde ha encontrado este tesoro que podrá llevar durante los próximos veranos? En la sección de las rebajas de Slowlove, firma que batuta junto a su amiga Isabel Jiménez, y que localizamos disponible en la tienda online y en todas las tallas a mitad de precio, ( 70,99 , 39,99 euros).

Y los complementos son...

Sara ha conseguido cambiar el registro del atuendo añadiendo una sencilla camisa blanca de lino que seguramente tienes en tu fondo de armario, con las mangas remangadas y anudada a la cintura para crear un aspecto más desenfadado. Como complementos, ha optado por dos collares de plata, uno con un charm de un cuerno de marfil y otro con esmaltes turquesas.