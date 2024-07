El elegante look de Tamara Falcó para un verano en la ciudad: pantalones de traje y pendientes florales de rafia

Si fuiste de las que, como nosotras, analizó la maleta que organizó Tamara Falcó para viajar a París junto a Íñigo Onieva con motivo de su primer aniversario de bodas, de seguro, no te pudiste resistir a sumar a tu wish list los pantalones de pinzas blancos que eligió para salir a cenar, pieza que también le está sirviendo de salvavidas para lidiar con las altas temperaturas que se alcanzan a lo largo del día. ¿Quieres saber cómo nos propone combinarlos, esta vez, la marquesa de Griñón? ¡Lo descubrimos!

© @tamara_falco

La hija de Isabel Preysler está pasando el verano rodeada de familia, amigos y literatura y, mientras disfruta de los períodos de desconexión que ofrece la temporada, no hace más que dejarnos lecciones de estilo que lo tienen todo para querer abrazarlas una y otra vez. Si estás tratando de encontrar el look idílico para paseos de estío por la ciudad, toma nota: La colaboradora de televisión nos aconseja, en primer lugar, invertir, cuanto antes, en la creación de la que hablábamos antes: un pantalón de corte clásico y recto y perneras amplias de TFP by Tamara Falcó ( 169 euros 69 euros).

© @tamara_falco

Cuenta con cinturón desmontable, bolsillos laterales y ganchos metálicos y en Sophie + Lucie tienen el cuerpo con el que constituye la mejor alianza (palabra de la creativa). Se trata de un cuerpo corto en azul marino (149,95 euros) con detalle de ribetes en blanco para jugar con el contraste cromático. Un romántico diseño con escote en pico, hombros marcados y cierre cruzado mediante lazada. Desde la casa advierten de lo extremadamente favorecedor que resultará con faldas –en cualquiera de sus largos–, en caso de buscar alterar el estilismo de la aristócrata.

© Sophie + Lucie

Para completar el atuendo, la madrileña ha sucumbido ante unas sandalias planas metalizadas en dorado y unos pendientes bajo la firma de Sézane que enamorarán a las amantes de las confecciones artesanales. Hacemos referencia a una joya floral de grandes dimensiones lograda a partir de rafia tejida a mano con varillas de acero quirúrgico no chapado. Sin duda alguna, estamos frente a un tipo de joyería con la que configurar resultados frescos, elegantes y en tendencia.