El truco de Jennifer Lopez para combinar bailarinas ‘lace up’ con pantalones de traje anchos

Jennifer Lopez demuestra, con cada una de sus apariciones públicas, por qué se perfila, año tras año, como un referente a nivel global. Y no es solo gracias a sus lanzamientos musicales y proyectos cinematográficos, también por las apuestas de indumentaria con las que logra hacer de las calles de las grandes ciudades su propia pasarela. ¿Te apetece saber más acerca de cuál ha sido el último estilismo con el que ha cautivado en Los Ángeles? La protagonista de Atlas salió ayer a almorzar junto a su hija Emme y aprovechó la ocasión para descubrirnos la conjunción que desearemos defender tanto ahora como a lo largo de la temporada venidera.

¿Eres de esas mujeres que sienten la necesidad de hacerse con piezas corpcore, es decir, con artículos que te permiten caer rendida ante la tendencia que pasa por llevar ropa de oficina dentro y fuera de la misma? Pues bien, la natural de El Bronx nos ha presentado una construcción que, de seguro, podrás emular desde ya con básicos con los que ya cuentas en tu vestidor. En primer lugar, una camisa blanca. El clásico de entre los clásicos. ¿El modelo elegido por ella? Uno que fusiona atemporalidad y vanguardia, de manga corta.

En segundo lugar, unos pantalones de raya diplomática de carácter sartorial. Una opción de pernera ancha, tiro alto y pinzas que favorece a todo tipo de siluetas. Y lo mejor es que combinarán a la perfección con prácticamente tu armario al completo. La cantante potenció su figura con el añadido de un cinturón fino. Y en tercer lugar, uno de los calzados más cómodos existentes en estos momentos: las bailarinas.

El balletcore parece no tener fin, por lo que si estás pensando en invertir ahora en unos zapatos que te aseguren el completar de diez, incluso, tus primeras ecuaciones otoñales, te invitamos a hacerte con las bailarinas lace up, es decir, aquellas que lucen envueltas al tobillo (si es que no las tienes ya). Hablamos de un absoluto acierto si tratas de hallar el máximo confort. Lejos de atreverse con fórmulas de estilo que rezuman modernidad, Jennifer Lopez las ha llevado de la forma más sofisticada y tradicional posible, de manera que si te identificas con la impecable estética, no dudes en copiarla.