Cuando las WAG's dejaron de serlo para brillar como 'influencers': las novias y mujeres de deportistas que triunfan en la moda y las redes

La israelí de 27 años lleva desde los 13 trabajando como modelo. Conoció a Thibaut Courtois a través de un comentario que este le dejó en redes sociales, por donde hablaban hasta que en 2021 se conocieron en persona. Dos años después se casaba con el portero del Real Madrid y en abril de 2024 daba la bienvenida a su hija Ellie, la tercera para el belga, quien tuvo dos hijos más con su anterior pareja. Gerzig cuenta en sus redes con más de 700.000 seguidores y combina su faceta de influencer con eventos relacionados con la moda -se dejó caer por Paris Fashion Week-, pero también con su negocio. Es copropietaria y CEO de Be The One, empresa creada junto a su marido, que ofrece experiencias de lujo relacionadas con el mundo del deporte.