El look casual de Marta Ortega con el que se suma a la microtendencia más complicada: los pantalones capri

Con motivo de la 44ª edición del CSI 4 Casas Novas celebrado en la ciudad de La Coruña, Marta Ortega se ha dejado ver de nuevo ante las cámaras. Una exclusiva cita que reúne a pie de pista a la élite de este deporte del que ella es gran aficionada, y junto a su padre, el empresario Amancio Ortega, han sido los anfitriones. Como ya es costumbre, cada vez que aparece en escena la presidenta de Inditex nos adelanta con la elección de su look casual y los complementos las tendencias veraniegas que necesitamos añadir a nuestro armario, ¿adivinas cuál puede ser la que ha fichado?

© EFE/Miguel Miramontes/'La Voz de Galicia'

Semanas atrás hablábamos del impecable conjunto minimalista que defendía la estética del lujo silencioso a la que tanto quiere acercarse una de sus marcas (Massimo Dutti), también de la fiebre del estampado de leopardo o los mules de sello noventero que popularizó Kate Moss, pero en esta ocasión ha dado un paso más allá. Se ha enfundado en una camisa blanca de silueta masculina, un básico que no falta en la colección de toda experta en moda, ha añadido una chaqueta de ante cortita con cuello en un precioso tono arena que combina muy bien con su cabello rubio, y un jersey fino de acabado metalizado anudado a la cintura. Y el secreto de este look se centra en los pantalones negros, ¿qué tienen de especial? ¡Te lo contamos!

© Getty Images

Sabemos que es una de las mujeres más influyentes de la industria, todo lo que luce, se hace viral en cuestión de momentos no solo en España, también alrededor del mundo. Para nuestra sorpresa, la gallega ha incorporado a su amplio y envidiado vestidor una de las piezas más controvertidas de la temporada: los pantalones capri. Aquel modelo, también conocido como pescador porque se acorta por debajo de la rodilla, que triunfó en el pasado (concretamente en la época de los años 50,) poco a poco ha ido ganando terreno y se ha convertido en una de las microtendencias más complicadas. ¿Son realmente elegantes? ¿Favorecen a las chicas que miden menos de 1,60m? ¿Encaja bien con looks de noche?

© Getty Images

El calzado ¿'vintage'?

Cuestiones que Marta nos ha resulto con tan solo un pestañeo al pasearse por Casas Novas. Para nada imaginábamos que haría de esta prenda una de las más deseadas del verano. Hay otro detalle que no ha pasado desapercibido, por un lado el exclusivo bolso Birkin de Hermès y a sus pies las ugly sandals que se pusieron de moda hace media década y parecen regresar al panorama, y no lo decimos nosotras, ¡sino la dueña de Inditex! Las que ha lucido son unas sandalias planas de tiras bicolor negro y beige entrelazadas con varios centímetros de suela, son de la conocida marca sueca Totême, un modelo antiguo, concretamente de la colección de 2020 y estuvieron disponibles por 340 euros. ¿Qué nos está queriendo decir con esta elección? Su look sencillo de colores neutros demuestra que la clave para vestir bien reside en un buen equilibrio, desde prendas clásicas y atemporales, a accesorios todoterreno.