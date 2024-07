El cómodo look con alpargatas blancas de Amelia Windsor para llevar de turismo y en eventos exclusivos

Son múltiples los rostros conocidos que se han congregado ya en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, lugar en el que se disputa desde 1877 el torneo de Wimbledon, el más antiguo del mundo. Campeonato que, con el curso de los años, también se ha hecho con el título del más prestigioso, llegando a ser uno de los acontecimientos deportivos más recordados por la estética que abanderan jugadores e invitados. Elegancia, deportividad y simpleza, tres conceptos estrechamente vinculados a la corriente Old Money que acompañan a los estilismos que se pueden observar dentro y fuera del terreno de juego. Este 2024, por el momento, nos está dejando nuevos descubrimientos en términos de tendencias veraniegas que son perfectos para ser abrazados en el día a día. ¿Te imaginas vistiendo a diario con la sofisticación que se respira en la comentada cita? Si buscas configurar un armario cápsula con dichos aires, comienza por emular el último look de Amelia Windsor.

© Getty Images

La nieta de Eduardo de Kent no deja de deleitarnos con apuestas de estilo de lo más dispares. Ha demostrado ser experta en los movimientos que marcan las jornadas en las grandes capitales, razón por la que en calidad de influencer inspira a mujeres de distintos gustos: de la amante de las sobrias piezas de carácter sartorial a la fiel abanderada de lo coquette. Su última aparición pública fue ayer en Londres, que acudió a Wimbledon. Lo hizo con una propuesta elaborada a golpe de básicos que defenderemos ahora y a lo largo de las temporadas venideras. ¿Las razones? ¡Toma nota!

© Getty Images

Se empezó la construcción con un vestido de tirantes y largo tobillero en verde. Un diseño con cuello camisa, cremallera vertical en el busto, frunces por debajo del pecho y costuras visibles en el bajo. Prenda que se combinó con dos elementos que toda adepta a la moda debería tener en su armario. En primer lugar, una gabardina que, de seguro, seguiremos llevando cuando nos despidamos del verano. La royal eligió un modelo en marrón con forro de estampado geométrico en tonos rojizos y azulados.

© Getty Images

En segundo lugar, unas alpargatas blancas, complemento estrella tanto durante el estío como en las semanas de entretiempo. Para rematar el clásico cóctel, se apoderó del club con el bolso en rafia y piel Midi Mayfair bajo la firma de Aspinal of London. Una obra de estilo vintage bicolor con la que irradiar frescura y modernidad por doquier. ¡La estrella británica reveló el accesorio definitivo que será nuestro mejor aliado tanto de turismo por nuestra ciudad favorita como cuando acudamos a un exclusivo evento como invitadas!